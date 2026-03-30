Tout a été découvert à propos de la mécanique quantique? Faux!

Les Nations unies avaient désigné 2025 comme l’Année internationale de la science et de la technologie quantique, afin de souligner le 100e anniversaire du développement de cette théorie.

Certaines des applications pratiques sont avec nous depuis des décennies. A-t-on passé le cap du plus gros de ce qu’il y avait à découvrir? Certaines des questions les plus importantes sont toujours en suspens.

Le dilemme quantique

Comme on a pu le voir dans les articles précédents, un très grand nombre des affirmations de santé ou de bien-être utilisant l’adjectif «quantique» peuvent être réfutées: la physique quantique ne s’applique clairement pas à elles.

De la même façon, on peut démontrer que des concepts populaires en science-fiction, comme la téléportation, sont incompatibles avec la physique quantique.

D’autres sont impossibles à démontrer, comme le concept des univers parallèles.