Dans Liberty Village, un «sentier» dans un ancien quartier industriel

J’aime beaucoup le café Arvo dans le quartier de La Distillerie. Quand j’ai su qu’ils ouvraient une autre succursale dans Liberty Village, je me suis pris une note mentale de revisiter ce quartier, que je n’avais pas vu depuis quelques années. Ce que je viens de faire. Un an plus tard. Parce que les notes mentales… pas fort, fort.

En me garant, j’ai remarqué des personnages sur un vieux silo, indiquant la South Liberty Trail, dont je n’avais jamais entendu parler. Je ne voyais pourtant pas de sentier aux alentours…

Liberty Village: un café d’abord

Arvo est le deuxième café indépendant, d’abord installé à La Distillerie, a avoir ouvert ses portes dans Liberty Village. Balzac’s l’avait fait bien avant lui.

Ils ne sont pas loin l’un de l’autre, mais bien différents. Alors que Balzac’s (43 avenue Hanna) loge dans un bel édifice historique, Arvo (80 avenue Atlantic) a opté pour un grand espace lumineux dans un nouvel édifice.

Pour la première fois depuis la pandémie, je me suis assise DANS un café, profitant de la connexion Internet d’Arvo pour faire mes recherches sur l’intrigante South Liberty Trail. Par un heureux hasard, Arvo se trouve justement sur la rue comprenant le premier silo du sentier.