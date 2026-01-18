Toronto dans le top 10 des villes les plus «gentilles» au Canada

Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, trône au sommet du classement des villes les plus «gentilles» et les plus «généreuses» du Canada, selon une enquête commandée par Casino en ligne, une entreprise qui exploite des dizaines de sites de jeu et 14 établissements physiques au pays, dont Fallsview Resort à Niagara et le Casino de Montréal.

À partir de plusieurs sources, dont Statistique Canada et CanadaHelps, le comité de Casino en ligne a analysé plus de 30 villes à partir d’indicateurs comme les dons caritatifs, le taux de bénévolat, la criminalité, la qualité de l’accueil en hôtellerie et les avis en ligne.

C’est ainsi que Victoria compterait près de 700 donateurs par 1 000 habitants, 31% de familles donatrices, pour des dons moyens de 2 612 $. Son taux de criminalité est élevé: plus de 10 000 par 100 000 habitants, soit le double de celui de Toronto, qui compte également des dons moyens de 4 215 $. Mais Toronto compte moins de familles donatrices (25%) et à peine plus de 300 donateurs par 1 000 habitants.

D’autres notes sont attribuées pour l’amabilité du personnel hôtelier: 9,7 sur 10 à Victoria, 9,8 à Toronto. Mais Victoria récolte une note de 8,6 pour les «avis positifs» en ligne pour ses bars, restaurants et casinos, contre 6,5 à Toronto.