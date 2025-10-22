TOP-10 tips pour profiter de Don Mills Trail

Je vérifie toujours s’il y a un nouveau café autour de la balade que je m’apprête à faire. Ça ajoute au plaisir d’explorer! En me préparant pour redécouvrir Wilket Creek, j’en ai trouvé un. En nous y rendant, j’ai découvert la surprenante Don Mills Trail, que j’ai sans hésiter intégré dans le circuit éclectique de près de 8 kms que je vous décris ici.

En date du 19 octobre, il y avait encore beaucoup de feuilles vertes. Ça devrait être encore plus beau dans les deux prochaines semaines!

Café Brûlée

Ouvert depuis trois mois seulement dans un nouveau développement, Café Brûlée (52 Scarsdale Rd) est une belle surprise. Lors de notre visite, nous avons goûté un excellent muffin aux bleuets avec notre cappuccino. L’offre semble varier chaque jour à en juger leur page Facebook, mais on peut commander un sandwich déjeuner en tout temps. Ouvert du lundi au samedi dès 8h30, et dimanche dès 9h.

Bond Park

À deux minutes en voiture se trouve le parc Bond, qu’on distingue à travers l’ouverture d’un vieux viaduc. Il comprend de nombreuses places pour se garer gratuitement.

Ceux qui préfèrent se garer gratuitement près du Jardin botanique de Toronto voudront tenter leur chance sur les rues au Nord de l’avenue Lawrence Est. Il y a aussi un vaste terrain de stationnement dans le parc Wilket Creek, à 100 m du sentier.