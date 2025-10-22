TOP-10 tips pour profiter de Don Mills Trail

Don Mills Trail, Wilket Creek
La Don Mills Trail. Photos: Nathalie Prézeau, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 22/10/2025 par Nathalie Prézeau

Je vérifie toujours s’il y a un nouveau café autour de la balade que je m’apprête à faire. Ça ajoute au plaisir d’explorer! En me préparant pour redécouvrir Wilket Creek, j’en ai trouvé un. En nous y rendant, j’ai découvert la surprenante Don Mills Trail, que j’ai sans hésiter intégré dans le circuit éclectique de près de 8 kms que je vous décris ici.

En date du 19 octobre, il y avait encore beaucoup de feuilles vertes. Ça devrait être encore plus beau dans les deux prochaines semaines!

Café Brûlée

Ouvert depuis trois mois seulement dans un nouveau développement, Café Brûlée (52 Scarsdale Rd) est une belle surprise. Lors de notre visite, nous avons goûté un excellent muffin aux bleuets avec notre cappuccino. L’offre semble varier chaque jour à en juger leur page Facebook, mais on peut commander un sandwich déjeuner en tout temps. Ouvert du lundi au samedi dès 8h30, et dimanche dès 9h.

Don Mills Trail, Wilket Creek
Café Brûlée près du parc Bond.

Bond Park

À deux minutes en voiture se trouve le parc Bond, qu’on distingue à travers l’ouverture d’un vieux viaduc. Il comprend de nombreuses places pour se garer gratuitement.

Ceux qui préfèrent se garer gratuitement près du Jardin botanique de Toronto voudront tenter leur chance sur les rues au Nord de l’avenue Lawrence Est. Il y a aussi un vaste terrain de stationnement dans le parc Wilket Creek, à 100 m du sentier.

Publicité
Don Mills Trail, Wilket Creek
Le parc Bond.

Don Mills Trail

Accessible près du viaduc, le sentier Don Mills est construit sur une ancienne voie ferrée (Leaside Spur). Le CN utilisait la voie du chemin Don Mills jusqu’à Eglinton pour échanger des wagons de marchandises avec le Canadien Pacific.

Le sentier pavé est bordé de grands arbres qui créent une voûte feuillue sur 3 km. Des ronds-points marquent les intersections du sentier avec les rues du quartier. On a intégré des tronçons de voie ferrée sur certains d’entre eux en rappel à son passé.

Au cul-de-sac, on emprunte un étroit passage à notre droite, le long d’un terrain vague, pour rejoindre la rue Leslie.

Don Mills Trail, Wilket Creek
Un rond-point dans le sentier Don Mills.

Ravin caché

On traverse un passage piétonnier. En continuant vers Eglinton, on rejoint l’entrée du parc Wilket Creek.

Mais les amateurs de ravins munis de bonnes chaussures de marche ou de bâtons voudront explorer le tracé dans l’herbe derrière l’abri-bus du côté Ouest de la rue Leslie. Il mène à un sentier étroit (pas très long) dans la forêt, avec belle vue sur le ravin. En le suivant vers la gauche, on se dirige vers la route du parc.

Publicité

Il longe le bord de la falaise (donc, pas recommandé avec de jeunes enfants). Attention: si on a les genoux fragiles, ce sentier comprend le défi d’une courte section à pic pour descendre au niveau de la route à l’entrée du parc Wilket Creek.

Don Mills Trail, Wilket Creek
Dans le ravin du parc Wilket Creek.

Toilettes à l’année!

Les toilettes à l’entrée de la Wilket Creek Trail (à 500 m de la rue Leslie, en gardant la droite sur la route du parc) sont ouvertes à longueur d’année de 9h à 20h (elles ferment à 22h de mai à octobre).

Il y a aussi des toilettes ouvertes à l’année (sauf durant les jours fériés) à l’intérieur du centre des visiteurs du Jardin botanique.

Don Mills Trail, Wilket Creek
Des toilettes ouvertes toute l’année au parc Wilket Creek.

Wilket Creek

Un grand sentier pavé permet de remonter Wilket Creek jusqu’à Edward Gardens, adjacent au Toronto Botanical Garden, 1.7 km plus loin. Des ponts piétonniers ajoutent au décor bucolique.

En automne, les feuillus se reflètent dans le cours d’eau. Un bonheur pour les photographes!

Publicité
Don Mills Trail, Wilket Creek
Wilket Creek.
Don Mills Trail, Wilket Creek
Le sentier de Wilket Creek.

Le Jardin botanique

Le sentier Wilket Creek rejoint les beaux sentiers manucurés de Edward Gardens.

Dans l’élégant centre des visiteurs du Jardin botanique, on trouve une carte du site et un feuillet des nombreuses activités de l’heure: ateliers, visites guidées, présentations, spectacles. Il coûte maintenant 4$ de l’heure pour s’y garer. Mais c’est gratuit pour les membres.

Don Mills Trail, Wilket Creek
Edward Gardens adjacent au Toronto Botanical Garden.

La boutique du Jardin botanique

Elle vaut le détour! Lors de notre visite, parmi la foule d’objets décoratifs sur le thème botanique, j’ai trouvé d’adorables petits tuteurs de plantes en pot, des kits de broderie d’animaux adorables, des bouquets de fleurs de carton… Ouverte tous les jours de 10h30 à 16h30.

Don Mills Trail, Wilket Creek
La boutique du Toronto Botanical Garden.

Café Dandelion

Le coquet café Dandelion du Toronto  Botanical Garden comprend une terrasse et des tables à l’intérieur. On y sert café et sandwichs gourmets, ainsi que des gâteries.

Fermé de décembre jusqu’au printemps. En octobre, il est ouvert de mercredi à dimanche au minimum de 10h à 16h. En novembre, il est ouvert les samedis et dimanches.

Publicité
Don Mills Trail, Wilket Creek
Le café Dandelion au Toronto Botanical Garden.

Holiday EcoMarket

Le prochain événement gratuit à surveiller est le Holiday EcoMarket, qui aura lieu les 21-23 et 28-30 novembre (de 14h à 18h les vendredis et de 10h à 16h le week-end).

Ça promet! Feux de camp avec couverture, camions de nourriture, spectacles, activités. Et les exposants seront différents d’un week-end à l’autre.

Don Mills Trail, Wilket Creek
Feu de camp au Holiday Ecomarket.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur