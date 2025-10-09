Escapade d’automne au parc provincial Mono Cliffs

parc Mono Cliffs
Un sentier du parc provincial Mono Cliffs. Photos: Nathalie Prézeau, l-express.ca
Publié 09/10/2025 par Nathalie Prézeau

Quelques jours avant la rédaction de cet article, j’ai conduit pendant huit heures vers le Nord de l’Ontario et constaté que la majorité des arbres étaient encore verts. Il y a donc de bonnes chances que nous puissions admirer leurs couleurs d’automne au-delà du 20 octobre. J’ai eu l’occasion de visiter le parc provincial Mono Cliffs, à Shelburne, au Nord d’Orangeville. Et je confirme: c’est une belle destination d’automne!

En plus d’être bardé de feuillus promettant un beau spectacle dans les prochaines semaines, il réunit beaucoup d’autres attraits naturels qui feront le bonheur des photographes: l’Escarpement du Niagara; les vieux cèdres rabougris plusieurs fois centenaires qui s’accrochent aux falaises de 30 mètres de hauteur; la falaise fendue derrière l’escalier Jacob’s Ladder; la descente rocambolesque de la South Outlier Side Trail; les clairs-obscurs des sentiers ouvrant sur un champ…

parc Mono Cliffs
Début de couleurs d’automne au parc provincial Mono Cliffs.

Adroit comme un singe?

Quant à l’origine du nom Mono, une hypothèse est que Sir Peregrine Maitland, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada de 1818 à 1828, aurait nommé la région d’après le mot espagnol mono, qui signifie singe. Il avait servi auparavant en Espagne et développé un goût pour les noms étrangers.

Je crois bien que cette hypothèse est la bonne, car Sir Maitland a aussi nommé d’autres endroits en Ontario avec des noms espagnols: Lobo, Mariposa, Orillia, Oro, Oso, Sombra, Zorra.

Top-10

Pour tirer le maximum de cette escapade, voici mes dix meilleurs conseils. Mieux vaut d’ailleurs être adroite comme un singe pour naviguer les rocs et racines de plusieurs sections de sentiers en pente… Certains voudront emporter leurs bâtons, et peut-être carrément éviter la South Outlier Trail si on a des problèmes de genoux.

parc Mono Cliffs
Des sentiers parfois difficiles.

Réserver votre place! J’ai découvert qu’il est obligatoire d’acheter d’avance en ligne une place pour notre véhicule (12.25$ par voiture). Il vous faudra choisir entre les blocs de 8h à midi et de midi à 16h à reservations.ontarioparks.ca (choisir l’option Day-use).

Deux accès gratuits. Vous pouvez tenter votre chance et chercher des places de stationnement sur la rue autour des deux accès gratuits menant au parc. Attention aux signes No parking! Il y a une section de stationnement permis sur Mono Centre Rd (autour du Mono Cliffs Inn), et une autre au bout de 2nd Line Ehs.

parc Mono Cliffs
Une des deux entrées vers les sentiers du parc provincial Mono Cliffs.

Connexion Internet trouée. En plusieurs endroits dans le parc, je ne pouvais pas utiliser Google Map. Prenez une photo de la carte des sentiers sur le site web du parc avant de venir.

La Bruce Trail sillonne le parc. Ses balises bleues aident à rester sur les sentiers. À partir d’un arbre marqué, on peut localiser la balise de l’arbre suivant. (Belle chasse au trésor pour les enfants!)

parc Mono Cliffs
Le sentier Bruce passe par le parc Mono Cliffs.

Mes deux coups de coeur: Scenic Rock Cliffs, avec son escalier Jacob’s Ladder, qui se trouve sur la Clifftop Trail, et la descente en zigzag dans la finale du South Outlier Trail.

parc Mono Cliffs
Le passage Scenic Rock Cliffs entre les rochers.
parc Mono Cliffs
Le sentier South Outlier.

Mono Cliffs Inn (367006 Mono Centre Rd, à 5 minutes en voiture de l’entrée principale du parc Mono Cliffs). Charmant, ils ont une vaste terrasse et la section pub au sous-sol. Plats principaux chers, mais j’oserai y aller en après-midi pour prendre un verre et une frite à 10 $.

parc Mono Cliffs
Le Mono Cliffs Inn, sur Mono Centre Rd, près de l’autoroute 10 et Airport Rd dans le comté de Dufferin.

Hockley General Store (994227 Mono Adjala Tline, Orangeville, à 15 minutes en voiture du parc) est le rendez-vous des motards du dimanche. Il propose des lunchs légers, gâteries, café et un vaste magasin rempli de marchandise intéressante.

parc Mono Cliffs
The Hockley General Store à Orangeville.

Pour les fans de Schitt’s Creek, j’ai eu la surprise de découvrir le Rosebud Motel (308399 Hockley Rd, Orangeville) sur la route entre le parc et le magasin général.

parc Mono Cliffs
Le motel Rosebud, célèbre grâce à la série télé Schitts Creek, à Orangeville.

Pour explorer la région, j’ai trouvé au Hockley General Store le livre de sentiers de la région Caledon, Hockley Valley & Mono Cliffs Hikes de Nicola Ross, faisant partie de l’excellente série Loops & Lattes Hiking Guides.

Pour mieux voir les falaises, l’auteure Nicola Ross recommande de revenir en novembre, quand toutes les feuilles sont tombées, afin de mieux admirer l’Escarpement du Niagara qui traverse Mono Cliffs.

parc Mono Cliffs
Les falaises du parc Mono Cliffs font partie de l’escarpement du Niagara.

Description de mon circuit

Environ 8.5 kilomètres faits en 3h30, incluant les pauses contemplatives.

parc Mono Cliffs
La carte des sentiers du parc Mono Cliffs.

Emprunter la Carriage Trail (1.3 km). Attraits: grands arbres matures, prairie champêtre, voûtes de feuilles, forêt.

parc Mono Cliffs
On peut croiser des chevaux et des vélos dans ce sentier du parc Mono Cliffs.

Puis, Walter Tovell Trail vers la droite sur environ 1.6 km. Attraits: Forêt clairsemée, étang.

parc Mono Cliffs
Dans le sentier Walter Tovell.

Puis tournez presque à 180 degrés pour monter la Clifftop Trail sur environ 1.4 km jusqu’à la Carriage Trail, que vous poursuivrez au-delà du petit pont piétonnier. Attraits: montée à pic, l61 marches, Scenic Rock Cliffs, plateforme d’observation, clôture de rocs, forêt (au bout, accès à 2nd Line EHS).

parc Mono Cliffs
Promontoire au-dessus d’une falaise du parc Mono Cliffs.

Suivre Carriage Side Trail jusqu’à l’escalier, soit environ 300 mètres. Attraits: Sentier parmi les arbres, racines, rocs, 41 marches.

parc Mono Cliffs
Un escalier partant du sentier Carriage Side.

Reprenez Walter Tovell Trail vers la droite sur environ 1.6 km. Attrait: Falaise grise, hauts arbres (au bout: accès à Mono Centre Rd, pas loin du Mono Cliffs Inn).

parc Mono Cliffs
Indications dans le sentier Walter Tovell.

Montez South Outlier Side Trail un peu cachée, à votre gauche. Marchez environ 1.5 km, puis suivez la piste vers la pente, raide, mais bien marquée des balises bleues de la Bruce Trail. Attraits: Sentier montant parmi les racines d’arbres, bord de falaise, descente à pic en zigzag, vieux arbres tordus.

parc Mono Cliffs
Au bord de la falaise le long du sentier Outlier Sud.

Suivez les indications pour la Carriage Trail, que vous reprendrez vers la droite sur environ 0.8 km pour retourner au terrain de stationnement. Attraits: Champs, lisière de grands arbres matures).

parc Mono Cliffs
Le sentier Carriage.

