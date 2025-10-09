Escapade d’automne au parc provincial Mono Cliffs

Quelques jours avant la rédaction de cet article, j’ai conduit pendant huit heures vers le Nord de l’Ontario et constaté que la majorité des arbres étaient encore verts. Il y a donc de bonnes chances que nous puissions admirer leurs couleurs d’automne au-delà du 20 octobre. J’ai eu l’occasion de visiter le parc provincial Mono Cliffs, à Shelburne, au Nord d’Orangeville. Et je confirme: c’est une belle destination d’automne!

En plus d’être bardé de feuillus promettant un beau spectacle dans les prochaines semaines, il réunit beaucoup d’autres attraits naturels qui feront le bonheur des photographes: l’Escarpement du Niagara; les vieux cèdres rabougris plusieurs fois centenaires qui s’accrochent aux falaises de 30 mètres de hauteur; la falaise fendue derrière l’escalier Jacob’s Ladder; la descente rocambolesque de la South Outlier Side Trail; les clairs-obscurs des sentiers ouvrant sur un champ…

Adroit comme un singe?

Quant à l’origine du nom Mono, une hypothèse est que Sir Peregrine Maitland, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada de 1818 à 1828, aurait nommé la région d’après le mot espagnol mono, qui signifie singe. Il avait servi auparavant en Espagne et développé un goût pour les noms étrangers.

Je crois bien que cette hypothèse est la bonne, car Sir Maitland a aussi nommé d’autres endroits en Ontario avec des noms espagnols: Lobo, Mariposa, Orillia, Oro, Oso, Sombra, Zorra.

Top-10

Pour tirer le maximum de cette escapade, voici mes dix meilleurs conseils. Mieux vaut d’ailleurs être adroite comme un singe pour naviguer les rocs et racines de plusieurs sections de sentiers en pente… Certains voudront emporter leurs bâtons, et peut-être carrément éviter la South Outlier Trail si on a des problèmes de genoux.