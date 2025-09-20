Sentier Transcanadien: explorer le Canada d’un océan à l’autre

C’est le sentier récréatif le plus long au monde, et pourtant, beaucoup de Canadiens ignorent son existence. Le Sentier Transcanadien lance une levée de fonds pour mettre en lumière ce vaste réseau, mais aussi le protéger.

«Il y a beaucoup de monde qui n’est pas au courant qu’il existe un sentier transcanadien», souligne Stacey Dakin, cheffe des programmes de Sentier Transcanadien, l’organisme qui gère le réseau. Pourtant, 80% de la population canadienne vit à moins de 30 minutes ou 20 km de ce parcours.

«Le monde connaît leur sentier local; ils connaissent le P’tit Train du Nord au Québec, la Martin Goodman Trail à Toronto, etc. Ils sont capables de vous dire “Je m’en vais sur le sentier à côté de ma maison”, mais ils ne savent pas toujours que ça fait partie du Sentier Transcanadien et qu’il y a à peu près 650 tronçons qui sont reliés à travers le pays.»

Relier tout le Canada

La construction du Sentier Transcanadien a débuté en 1992, à l’occasion des célébrations du 125e anniversaire du pays, précise l’Encyclopédie canadienne. «Le but, c’était vraiment au début [d’avoir un moyen de] réunir les Canadiens», appuie Stacey Dakin.

Les concepteurs imaginaient un réseau hors route reliant des pistes existantes, des tronçons neufs et d’anciennes voies ferrées.