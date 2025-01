Too Good To Go et la «cucina povera» italienne font bon ménage

La lutte contre le gaspillage alimentaire est de plus en plus à la mode. Mais l’Italie n’avait pas besoin de cette tendance pour développer un gros bon sens dans la cuisine. Depuis belle lurette, les ménages italiens préparent des repas rustiques où rien ne se perd quand on crée pour nourrir sa famille. Too Good To Go et Eataly se sont associés récemment pour partager avec nous cette sagesse culinaire.

L’application numérique anti-gaspillage Too Good To Go compte déjà plus de 4 000 commerces à Toronto (170 000 à travers le monde). L’épicerie Eataly fut l’un des premiers partenaires à se joindre au mouvement.

Cours de cuisine anti-gaspillage chez Eataly

L’atelier auquel assistait L’Express a d’abord été testé dans les autres restaurants Eataly en Amérique du Nord (et un en Italie). Cette semaine, c’était au tour du Eataly Toronto (au coin de Bloor et Bay) de recevoir les médias.

Ce même cours sera offert au public le 21 février à 18h dans la jolie salle de cours aménagée pour une vingtaine de personnes (située près de la section des huiles d’olive du marché).

Pour s’y inscrire, on sélectionne Eataly Yorkville Classes sous l’onglet CLASSES & EVENTS du site web eataly.ca. L’atelier intitulé Hands On: Recipes for Reducing Food Waste with Too Good To Go est présenté en anglais au coût de 130 $.