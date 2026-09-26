Thriller pour lecteurs tenaces

On ne connaît jamais vraiment les gens tant qu’on ne les a pu vus dans l’adversité. Voilà ce que Jo Furniss s’évertue à démontrer dans Culpa Tua, un thriller psychologique où la vérité se cache dans les non-dits.

Le titre Culpa Tua vient du portugais brésilien et signifie c’est ta faute.

L’action du roman se déroule cependant en Angleterre. Elle se distille au compte-gouttes en une soixantaine d’épisodes soigneusement captés entre 7h45 et 20h55 lors d’un mystérieux lundi.

Bus disparu

C’est à 15 heures qu’Emily Smith est convoquée d’urgence à Saints College, «l’école de toutes vos ambitions» que fréquente sa fille Olivia. Emily se retrouve sans plus d’explication parmi d’autres parents qui, comme elle, oscillent entre l’agacement et l’inquiétude.

Le directeur de Saints College leur annonce l’inimaginable: le bus qui transportait l’équipe de natation dont fait partie Olivia n’est jamais revenu de la compétition du matin. La police ignore où il se trouve.