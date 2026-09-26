Thriller pour lecteurs tenaces

thriller, Jo Furniss, Culpa Tua
Jo Furniss, Culpa Tua, roman traduit de l’anglais par Vincent Guilluy, Éditions Hugo, collection Impact, 490 pages, 34,95 $.
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Publié 26/09/2026 par Paul-François Sylvestre

On ne connaît jamais vraiment les gens tant qu’on ne les a pu vus dans l’adversité. Voilà ce que Jo Furniss s’évertue à démontrer dans Culpa Tua, un thriller psychologique où la vérité se cache dans les non-dits.

Le titre Culpa Tua vient du portugais brésilien et signifie c’est ta faute.

L’action du roman se déroule cependant en Angleterre. Elle se distille au compte-gouttes en une soixantaine d’épisodes soigneusement captés entre 7h45 et 20h55 lors d’un mystérieux lundi.

Bus disparu

C’est à 15 heures qu’Emily Smith est convoquée d’urgence à Saints College, «l’école de toutes vos ambitions» que fréquente sa fille Olivia. Emily se retrouve sans plus d’explication parmi d’autres parents qui, comme elle, oscillent entre l’agacement et l’inquiétude.

Le directeur de Saints College leur annonce l’inimaginable: le bus qui transportait l’équipe de natation dont fait partie Olivia n’est jamais revenu de la compétition du matin. La police ignore où il se trouve.

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D’une part, le chauffeur ne répond pas aux multiples appels. D’autre part, la politique «pas de téléphone» du collège signifie qu’aucun des cinq enfants à bord du minibus n’est joignable.

Multiples théories

La romancière prend un malin plaisir à décrire comment les parents ruminent sur les innombrables façons dont leurs enfants pourraient avoir disparu. Ils échafaudent toutes les théories possibles et les examinent sous toutes les coutures.

Le directeur de Saints College s’occupe uniquement de la réputation de «la meilleure école pour les siècles des siècles amen». Il serait prêt à vendre sa mère pour y parvenir. Ce qui porte certains parents à croire que le directeur n’est pas vraiment du côté de leurs enfants.

«Nous avons tous eu confiance en cette école, en cet homme. Jusqu’à aujourd’hui. Et puis le rideau s’est ouvert et nous a révélé que tout n’était que miroirs et écrans de fumée.»

Danger rapproché

Emily a l’impression que chaque parent offre un motif qui expliquerait pourquoi son enfant aurait été enlevé.

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Alors que les heures s’égrènent et que la peur s’infuse comme un venin, parents et élèves réalisent peu à peu que le véritable danger vient non seulement d’un éventuel ravisseur, mais également de quelqu’un de beaucoup plus proche…

L’intrigue de Culpa Tua est assez complexe, merci. Elle n’est pas évidente à suivre à cause des nombreux personnages: parents, enfants, directeur, policiers et figures mystérieuses. J’ai souvent eu du mal à distinguer qui s’exprimait lors d’échanges animés ou virulents.

Surprises

Comme c’est souvent le cas dans des romans historiques, Jo Furniss aurait eu avantage à dresser une liste détaillée des personnages au début de son thriller. Nous aurions alors mieux suivi l’intrigue qui se partage constamment entre les parents rassemblés dans le collège et les enfants disparus dans la nature.

Jo Furniss a néanmoins le mérite d’avoir organisé la narration de Culpa Tua autour de tensions et de surprises qui peuvent tenir en haleine des lecteurs tenaces. Ce ne fut pas mon cas.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

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