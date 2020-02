Théâtre Novo: Dino Gonçalves passera le flambeau

Le collage Rose, Épines, Cendre et Dentelles, créé par Lina Blais et Nathalie Nadon, a été présenté à la Clé de la Baie à Penetanguishene en mai dernier et a aussi en janvier dernier à Oshawa.

La compagnie a renouvelé ses partenariats avec Théâtre Action et l’Alliance française de Toronto et a offert du mentorat aux lauréats et lauréates du concours d’art oratoire du Club Richelieu Toronto.

Recrutement et financement

«Cette année il faudrait mettre en oeuvre un plan de recrutement pour une succession qui permettra à Théâtre

Novo de passer à une nouvelle étape dans sa démarche artistique», indique Dino Gonçalves.

Bien que la compagnie n’accuse pas de déficit, l’un des plus grands défis des organismes à petites structures comme Théâtre Novo reste le financement. La compagnie se penchera encore une fois sur des stratégies pour diversifier la provenance de son financement pour ses projets.