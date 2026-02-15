TFO explore le marché tendu des métiers spécialisés

Parmi les nouveautés 2026 à TFO, la série Les Apprentis, diffusée à partir du 19 février, plonge les téléspectateurs dans le plus grand concours de métiers spécialisés du Canada, couvrant de la robotique au chauffage en passant par le design de mode.

Cette émission animée par Evelyne Roy-Molgat suit une vingtaine de jeunes des quatre coins de la province dans leur préparation et le déroulement de ces épreuves insolites.

L’enjeu final: représenter l’Ontario aux olympiades canadiennes et envisager remporter le Mondial des métiers, dont l’édition 2026 aura lieu à Shanghaï en septembre.

Les premiers extraits de la série dévoilent des moments de partage de savoir-faire entre mentors et apprentis, leur perfectionnisme et les moments de grande pression lors des compétitions.

Au cœur du parcours des apprentis

Les Apprentis accompagne 23 jeunes, intéressés à 16 métiers différents, dans leur préparation de la compétition Compétences Ontario, explique Geneviève Turcot, scénariste de l’émission produite par la maison Slalom.