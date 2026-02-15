TFO explore le marché tendu des métiers spécialisés

Deux participants de la série Les Apprentis en plein travail dans leur atelier.
Publié 15/02/2026 par Anna Vigne

Parmi les nouveautés 2026 à TFO, la série Les Apprentis, diffusée à partir du 19 février, plonge les téléspectateurs dans le plus grand concours de métiers spécialisés du Canada, couvrant de la robotique au chauffage en passant par le design de mode.

Cette émission animée par Evelyne Roy-Molgat suit une vingtaine de jeunes des quatre coins de la province dans leur préparation et le déroulement de ces épreuves insolites.

L’enjeu final: représenter l’Ontario aux olympiades canadiennes et envisager remporter le Mondial des métiers, dont l’édition 2026 aura lieu à Shanghaï en septembre.

Les premiers extraits de la série dévoilent des moments de partage de savoir-faire entre mentors et apprentis, leur perfectionnisme et les moments de grande pression lors des compétitions.

L’affiche de la série documentaire Les Apprentis, animée par Evelyne Roy-Molgat.

Au cœur du parcours des apprentis

Les Apprentis accompagne 23 jeunes, intéressés à 16 métiers différents, dans leur préparation de la compétition Compétences Ontario, explique Geneviève Turcot, scénariste de l’émission produite par la maison Slalom.

Geneviève Turcot, Les Apprentis
Geneviève Turcot.

La série s’intéresse à des participants ayant choisi leur filière par passion, souvent poussés par leurs écoles et professeurs motivés à transmettre leur savoir-faire.

Certains centres de formation proposent des cursus dès la 8e ou 9e année, ce qui permet de créer des vocations chez des élèves parfois désintéressés par les parcours scolaires plus classiques.

Les profils présentés sont très diversifiés, comme l’explique Geneviève Turcot. Slalom a travaillé main dans la main avec les écoles et centres de formation pour sélectionner les élèves les plus doués et volontaires pour faire connaître leur filière et représenter leur école à Compétence Ontario.

Qui se qualifiera pour le concours national?

Le retour sur expérience de la scénariste témoigne de la détermination de ces jeunes dans leur quotidien rythmé par l’apprentissage, la préparation des épreuves et souvent un emploi en alternance.

Une dévotion récompensée pour certains participants puisque parmi les 23 suivis par la série, trois se sont qualifiés pour le concours national.

Cette dévotion prend tout son sens avec la tenue de Compétences Ontario 2024. Geneviève Turcot décrit l’évènement tenu à Toronto comme une réunion vibrante, réunissant plus de 20 000 spectateurs, majoritairement des familles de participants venus voir des apprentis de 70 métiers spécialisés différents.

Ce rendez-vous annuel est également un point de rencontre entre les apprentis et les recruteurs, prêts à embaucher des jeunes qualifiés.

La robotique intéresse de nombreux jeunes.

Diminution de l’intérêt pour les métiers

Si TFO met en avant le milieu de l’apprentissage des métiers, c’est que ce domaine représente un déséquilibre sur le marché du travail canadien.

En effet, le Centre d’innovation en santé mentale sur les campus révèle que parmi les 1,3 million d’Ontariens pratiquant un métier spécialisé, au moins une personne sur trois est âgée de 55 ans ou plus. Cette main-d’œuvre vieillit.

En parallèle, l’organisme ontarien indique que la pandémie a marqué une baisse de l’orientation des jeunes dans ce secteur. Une diminution de 28,5% des inscriptions en apprentissage des métiers entre 2019 et 2020.

Le marché de l’apprentissage des métiers entre donc dans une phase de tension, Métiers spécialisés Ontario, précise qu’un emploi sur six devrait concerner des professions liées aux métiers spécialisés d’ici 2034.

L’enjeu présenté dans les Apprentis interpelle aussi le gouvernement fédéral.

Selon un rapport publié par Emploi et développement social Canada en juillet 2022, le gouvernement canadien investit près d’un milliard de dollars par an pour développer ce secteur, de la formation à l’embauche en passant par le soutien aux employeurs.

Sécurité d’emploi et bons salaires

La forte demande sur le marché des métiers spécialisés assure une certaine sécurité d’emploi dès la fin des études, un atout particulier à ce secteur.

Les représentants des métiers spécialisés mettent aussi en avant l’aspect rémunérateur de ces emplois, même tôt dans la vie professionnelle. Selon le programme d’Emploi et développement social Canada, en 2019, 85 à 90% des apprentissages offrent une formation rémunérée en cours d’emploi.

Ainsi, la série Les Apprentis de TFO s’inscrit dans une volonté d’inspirer les jeunes face à un secteur des métiers spécialisés en pleine tension démographique, mais riche en opportunités rémunérées et stables.

