Téléconférence avec un lama (ou une chèvre)

Pour briser la monotonie des appels vidéos et autres téléconférences en ces temps de confinement, une ferme de la Silicon Valley offre à tous les télétravailleurs d’inviter un lama lors de la prochaine réunion. Ou encore une chèvre, puisque le projet se nomme Goat2Meeting.

Paco, le lama, est l’un des 125 animaux qu’il est possible d’inviter virtuellement chez soi. La ferme californienne Sweet Farm est un «sanctuaire» sans but lucratif liant éducation et promotion de l’agriculture végane, refuge pour animaux et technologie. Il en coûte 100$ pour accueillir Paco.

La ferme a pour mission l’éducation à l’environnement, la sensibilisation à l’agriculture durable et végane et l’investissement dans de nouvelles technologies, de fertilisation par exemple, et des projets interactifs en ligne comme cette visite virtuelle. Ou la possibilité de nourrir les poulets à distance grâce au Robot Chicken Feeder.

Sans les inviter dans son bureau à la maison, il est possible plus simplement d’observer des animaux à l’aide de nombreuses webcams.