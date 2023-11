Teke::Teke à Toronto: du rock expérimental japonais… de Montréal

Deux albums et plus de 40 chansons

«Après avoir crée le groupe au complet, on a rapidement enchaîné avec l’enregistrement du premier EP», indique Sei Nakauchi Pelletier.

Puis, grâce à la maison de disque Kill Rock Stars sur le côte Ouest américaine, Teke::Teke a signé son premier album Shirushi en 2021. «Ce sont nos premières compositions», indique Sei Nakauchi Pelletier.

«On jouait déjà beaucoup de morceaux en concert, donc on a enregistré assez rapidement en quatre jours», raconte Hidetaka Yoneyama. L’album a figuré sur la liste des nominés pour le Prix de musique Polaris 2021.

En juin 2023, le groupe a signé un deuxième album avec la même maison de disque américaine. «On retourne souvent sur la côte Ouest, c’est comme notre deuxième chez nous», souligne Hidetaka Yoneyama.

«Comme on se connaissait davantage, on a donné plus de place à chaque musicien. On a également pris plus de temps au studio pour essayer de nouvelles choses et explorer.»