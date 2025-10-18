Tawazûn: quatre cultures musicales en équilibre

Samedi 1er novembre à l'AFT

Tawazun, Illyes Ferfera
Illyes Ferfera et ses musiciens passeront par l'Alliance française de Toronto le 1er novembre.
Publié 18/10/2025 par l-express.ca

L’Illyes Ferfera Quartet réunit quatre artistes aux parcours variés, unis par un esprit de fusion musicale. Il se produira le samedi 1er novembre à 20h sur la scène du théâtre Spadina de l’Alliance française de Toronto.

Entre Afrique du Nord, Europe, Amérique du Nord et Amérique latine, chacun y apporte sa propre sensibilité. Illyes Ferfera, compositeur et arrangeur musical, au saxophone et au qraqeb, est accompagné de Simon Chivallon au piano, Arthur Henn à la contrebasse et Tom Peyron à la batterie.

Avec Tawazûn, leur opus de huit titres, ces musiciens passionnés placent l’interculturalité au coeur de leur création. Tawazûn signifie «équilibre» en arabe.

Originaire l’Afrique du Nord, Illyes Ferfera s’inspire de l’accentuation rythmique et du jazz contemporain. Il en résulte des compositions éclatantes qui captivent aussi bien les amateurs de jazz que ceux de musique du monde.

Le quarter est très présent sur la scène parisienne et dans de nombreux festivals français. Il est présentement en tournée des Alliances françaises de Toronto, Halifax, Montréal, Vancouver, Calgary, Moncton et Winnipeg.

