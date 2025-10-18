Tawazûn: quatre cultures musicales en équilibre

L’Illyes Ferfera Quartet réunit quatre artistes aux parcours variés, unis par un esprit de fusion musicale. Il se produira le samedi 1er novembre à 20h sur la scène du théâtre Spadina de l’Alliance française de Toronto.

Entre Afrique du Nord, Europe, Amérique du Nord et Amérique latine, chacun y apporte sa propre sensibilité. Illyes Ferfera, compositeur et arrangeur musical, au saxophone et au qraqeb, est accompagné de Simon Chivallon au piano, Arthur Henn à la contrebasse et Tom Peyron à la batterie.

Avec Tawazûn, leur opus de huit titres, ces musiciens passionnés placent l’interculturalité au coeur de leur création. Tawazûn signifie «équilibre» en arabe.