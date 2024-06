Tasse de thé, scones et… meurtre

La thédomancie est la lecture des feuilles de thé pour détecter des indices subtils combinés à l’intuition et à l’expérience. Nita Rose a sans doute écrit ce roman en y ayant recours.

Douée pour les détails

Lorsque l’autopsie révèle que Grimthorpe a été empoisonné dans le salon de thé du Regency Grand, certains membres du personnel deviennent des suspects, dont la responsable des femmes de chambre.

Douée pour les détails, Molly entend bien prouver le contraire. Elle dit à l’inspectrice: «Je passe peut-être à côté de ce qui vous paraît évident, mais j’ai toujours été attentive à ce que les autres ignorent.»

Le polar met aussi en scène un club de femmes qui sont des fans irréductibles de Grimthorpe. L’une d’elle, véritable aficionado, se targue d’en être la biographe officielle, ce que nie l’auteur. Cette femme sait que l’écrivain aime sucrer son thé avec du miel.

Le tintement de la cuillière

Molly connaît le son du tintement d’une vraie cuillère en argent contre une tasse en porcelaine fine, «une véritable musique à mes oreilles». Elle a non seulement l’œil pour les détails les plus curieux, elle a l’oreille aussi. Cuillère et pot de miel vont-ils faire chavirer l’enquête policière en ouvrant une nouvelle piste…?