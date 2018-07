Gabriel Racle

C’est un surprenant voyage dans le temps et dans l’espace que celui que nous propose toute l’année le Musée canadien de l’histoire à Gatineau, avec une exposition des plus originales qui a pour titre Europe médiévale – Pouvoir et splendeur.

Cette exposition exceptionnelle, qui nous vient du British Museum de Londres, permet de mieux connaître cette période de l’histoire qui nous concerne par ses retombées, et de la dépoussiérer des croyances, des légendes, des erreurs qui l’entourent et la font souvent relater comme étant celle d’une «Nuit des temps», pour lui appliquer le titre d’un roman de René Barjavel (1968).

Il vaudrait mieux l’oublier, pourrait-on penser. Mais l’exposition nous montre qu’il n’en est rien en nous dévoilant les richesses de cette période, pour la première et unique fois en Amérique du Nord.

Un millénaire



Le Moyen Âge couvre une période de l’histoire de l’Europe qui s’étend sur un peu plus d’un millénaire, du Ve siècle au XVe siècle, du déclin et de la chute de l’Empire romain d’Occident en 476, jusqu’au début de la Renaissance, peu avant l’an 1500.

Comme l’explique Jean-Marc Blais, directeur général du Musée canadien de l’histoire: «Le Moyen Âge nous offre un héritage considérable.. Les visiteurs seront étonnés par certains des concepts médiévaux qui nous sont parvenus.»

«La gamme incomparable d’objets et d’œuvres d’art provenant du British Museum – sans oublier les manuscrits, les œuvres d’art et les artefacts prêtés par des institutions culturelles canadiennes et internationales – offre aux visiteurs un portrait inédit de cette période fascinante de l’histoire de l’humanité.»

Rois et croisades

Cette exposition itinérante porte sur une période durant laquelle la vie rurale des serfs et des vilains commence à s’améliorer, la vie urbaine a s’implanter et la carte de l’Europe à se transformer. Une époque également marquée par les croisades, les chevaliers et les récits épiques mettant en scène le courage et les amours interdits.

Comment résister à cette invitation de Musée canadien de l’histoire: «Entrez dans le fabuleux monde de l’Europe médiévale. Faites la connaissance de puissants monarques, de valeureux chevaliers, de fervents dirigeants religieux et d’artisans talentueux. Découvrez la vie opulente de la cour et l’animation des centres urbains émergents.»

«Admirez la beauté et la vibrance d’un art qui a fait la renommée de cette période, et soyez témoins de la formation d’États et de cultures qui existent toujours. Pour illustrer cette époque fascinante de l’histoire, Europe médiévale – Pouvoir et splendeur réunit plus de 200 artefacts remarquables qui proviennent du célèbre British Museum.»

Héritage au Canada



Le visiteur de l’exposition donne donc la possibilité de voir différents objets qui faisaient partie de la vie quotidienne des habitants médiévaux des différentes régions de cette époque, selon leur appartenance à un groupe ou à un autre de l’époque, des ecclésiastiques aux chevaliers, par exemple

Avec l’apport des articles en provenance du British Museum, le Musée canadien de l’histoire a accompli un important travail en s’intéressant à l’héritage de l’époque médiévale qui subsiste au Canada. Manuscrits, œuvres d’art et artefacts témoignent notamment des racines médiévales de l’architecture, des lois, de la littérature et d’autres enrichissements provenant de cette époque.

De plus, une programmation spéciale comprend des activités familiales, une dégustation de vins fins et l’occasion d’essayer sur place une armure médiévale et d’en apprendre plus sur la vie que pouvaient mener les chevaliers du Moyen Âge. Des photographies originales à faire.

Les coulisses de l’exposition



Les concepteurs de l’exposition permettent également ici aux visiteurs de découvrir comment sont conçues les grandes expositions internationales.

En compagnie de la conservatrice Bianca Gendreau, on offre une rencontre des membres de l’équipe de l’exposition, en mesure de raconter les petites histoires derrière plusieurs des objets uniques qui sont présentés.

«Mêlez-vous à d’autres passionnés du Musée, tout en dégustant des cocktails et des hors-d’œuvre inspirés du Moyen Âge qui vous feront voyager dans le temps, à l’époque de l’Europe médiévale», indique la promotion.

Catalogue

On peut se procurer en ligne (9,95$) un petit catalogue souvenir ou guide pour ne rien manquer. Il comporte essentiellement des reproductions de ce que l’on peut voir à l’exposition; les textes sont très discrets. Une classification par catégorie permet de s’y retrouver facilement.

Après une courte préface et une introduction, se suivent: La formation de l’Europe, Le pouvoir royal, Les trésors célestes, La vie à la cour, La vie urbaine, L’héritage médiéval. On y voit des pièces de monnaie, des objets d’églises, des instruments de cuisine, des armes, ders casques, etc.

