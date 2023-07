Sudbury fait ses adieux à la congrégation qui l’a aidée à s’établir

Cent vingt-sept ans après leur arrivée, les Sœurs de la Charité d’Ottawa quittent le Nord de l’Ontario. Un souper de reconnaissance a été organisé le samedi 24 juin à la paroisse Ste-Anne-des-Pins, au centre-ville de Sudbury, où les invités ont pu souligner l’impact que la congrégation a eu sur le développement de Sudbury.

Il n’y a que trois sœurs qui retournent à la maison mère d’Ottawa: sœur Nicole Bérubé, sœur Lina Thériault et, la plus jeune au Canada, sœur Micheline Lacasse. L’âge et les soins de santé ont été les plus grands facteurs quant à leur décision.

Les profits du souper de la soirée ont été acheminés à Blue Door Soup Kitchen au nom des sœurs de la congrégation.

Trois Soeurs de la Charité au début… et à la fin

Il y a une étrange symétrie avec le chiffre de trois sœurs qui quittent, puisqu’il s’agit du même nombre de sœurs qui se sont installées dans la région il y a 127 ans.

Trois sœurs sont arrivées dans la région en 1896 afin de répondre initialement aux besoins médicaux de la population. «Les besoins sont pressants, d’autant plus pressants qu’une fièvre de la typhoïde menace les habitants de la région», souligne un ancien professeur d’histoire du Collège Notre-Dame, Dominique Chivot.