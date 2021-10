Comment venir à bout de notre stress et de nos soucis

« Cette usure est d’autant plus rapide que notre stress est plus grand, comme pour un moteur en sur-régime. La fréquence, la durée et l’intensité d’exposition au stress conditionnent notre vulnérabilité à ce mal et nos troubles potentiels. Une scène violente nous fait moins de mal qu’une fâcherie prolongée, une atmosphère tendue, une situation pesante qui s’éternise… »

« Les solutions dépendent d’abord de nous-mêmes et non des autres ni de la médecine. D’abord, la manière d’interpréter ce qui nous arrive est plus déterminante que les faits eux-mêmes. »

« L’être humain a certes besoin d’attention et de considération, mais aussi de pensées volontaires et d’organisation pour calmer ses inquiétudes. Parmi nos pensées, une idée favorable de nous-mêmes, notamment au contact des autres, est déjà un atout anti-stress. »

« Reconnaître vos stress et vos soucis, vous connaître vous-mêmes, vous apprécier et chercher à progresser, tout cela permet de mieux encaisser, résister, positiver et réagir. »

Ne pas oublier les saines habitudes de vie

Bien sûr, il ne faut pas oublier les saines habitudes de vie comme un régime équilibré, de l’exercice régulier et une bonne qualité et une quantité adéquate de sommeil.