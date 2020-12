L’école à la maison continue dans le stress

Le scénario possible que l’un de mes petits-enfants soit atteint par la covid est très inquiétant. Je salue ma fille et son conjoint qui gardent le cap malgré les conditions très difficiles. Les prochaines semaines seront déterminantes…

Quel genre de Noël nous attend?

La vie continue

La vie, plus forte que tout, nous ramène sur terre. Malgré les quarantaines de leurs deux grands frères, les deux plus jeunes ont poursuivi et poursuivent leurs apprentissages scolaires.

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage… Ma petite-fille (5 ans), à l’étape Jardin (avant la 1re année), s’applique dans ses bricolages et dessins, apprend les lettres de l’alphabet et à compter.

Alors que mon petit-fils (7 ans), en 2e année, améliore sa communication en français et ses connaissances en numératie, sans oublier les études sociales, les arts visuels et j’en passe.