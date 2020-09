Rentrée scolaire: quatre enfants, quatre horaires!

Mardi 8 septembre, mon 2e petit-fils (10 ans) débutait l’année scolaire graduellement, deux jours par semaine (mardi et mercredi) à compter de 9h15.

Ma fille l’a conduit à l’école ce premier matin de la rentrée, tandis que je gardais ses deux plus jeunes (4 et 7 ans). Ils débutaient l’école virtuelle à la maison ce vendredi 11 septembre de 9h à 14h30.

Cafouillage

Elle est revenue penaude à la maison. Son fils n’est pas inscrit sur la liste des élèves prenant l’autobus scolaire tel qu’elle l’avait demandé. Une erreur inexpliquée, inexplicable… Cela compliquera la logistique familiale.

Comment fera-t-elle pour assurer le transport quotidien de son fils, alors qu’elle doit en même temps être chez elle pour encadrer ses deux petits apprenants devant l’ordinateur? Leur papa, entrepreneur, doit quitter la maison très tôt, travail oblige!

Elle et son conjoint ont décidé de renvoyer leurs deux plus vieux à l’école et de garder les deux plus jeunes à domicile. Décision pas facile!