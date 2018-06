Stockholm médiévale, moderne, classique, branchée

Marc Albert Cormier

Me voilà donc arrivé par un court vol de la compagnie Norwegian à Stockholm depuis Helsinki. Première constatation, le suédois est une langue germanique, même si on ne la parle pas, avec un peu d’effort et une connaissance de l’anglais, on peut très bien se débrouiller.

Ce n’était pas du tout le cas du Finlandais où il n’existe aucune racine commune avec les langues germaniques, les panneaux y sont indéchiffrables. Aux toilettes, Miehet c’est les hommes et Naiset c’est les femmes. En revanche c’est Herrar et Damer en Suède. Vous voyez la différence?

Infrastructure de pointe

Première découverte, le train de l’aéroport de Stockholm au centre-ville, l’Arlanda Express, file à près de 185 km/h à travers les forêts du pays. C’est l’infrastructure de pointe. Ce train n’est qu’une avant-première. C’est le moment idéal pour écouter de la musique de Wilhelm Stenhammar, le plus connu des compositeurs suédois.

Une fois installé chez Oskar, mon hôte Airbnb très sympathique, j’ai sillonné les différentes îles qui forment la ville de Stockholm, tout particulièrement Gamla stan et les quartiers de Katarina-Sofia, Norrmalm, Ostermalm, Vasastan… Il y a de quoi faire et j’avoue avoir largement sous-estimé ce qu’on pouvait y découvrir.

Monarchie

Vous êtes ici en monarchie, vous pourrez donc admirer la splendeur des palais et de la garde royale. Pour ma part j’ai préféré visiter leur parlement, le Riksdagshuset, puis le musée du prix Nobel.

Un conseil, ne visitez jamais ce musée si, par le plus grand des hasards, un membre d’une équipe gagnante récente est présent. Vous n’entendrez que lui et sa relation avec l’équipe qui a gagné, et comment sa recherche a contribué à leur découverte, que sans lui… Assez!

En sortant j’ai acheté des cartes postales de Samuel Beckett, ainsi l’absurde répondait au grotesque.

Comme en Finlande, c’est le poisson et les fruits de mer qu’il faut déguster sans hésitation. Mes amis m’ont recommandé le restaurant Sturehof, et permettez-moi de vous le recommander à mon tour. Même si vous décidez d’aller ailleurs, soyez rassuré, on peut très bien manger à Stockholm, aucun doute là-dessus.

Sang-froid des policiers

Je ne peux m’empêcher de vous relater une scène à laquelle j’ai assisté lors de mon passage dans cette ville: celle d’un groupe de néo-nazis cherchant à provoquer des réfugiés afghans qui eux manifestaient devant le palais royal.

La surprise de cette explosion de violence politique fut contrecarrée par l’incroyable sang-froid et l’intelligence des officiers de police de la ville, très mobiles, en vélo ou en voiture. J’ai pu observer comment un seul officier a pu maîtriser et faire reculer la douzaine de provocateurs, avec une autorité naturelle et un savoir-faire remarquable.

Symptomatique des clivages profonds qui guettent l’Europe, cette échauffourée à Stockholm ne devrait pas effrayer les visiteurs potentiels: ce sont des incidents ponctuels et vite maîtrisés.

Américaine et impériale

Stockholm est une ville à la fois médiévale et moderne, classique et branchée. Avec un niveau de vie très élevé, elle ressemble parfois à s’y méprendre à une ville américaine, puis à d’autres moments à une ville impériale européenne.

En Suède, on n’utilise pas l’Euro, mais la couronne suédoise ou krona/kronor. 100 kronor sont l’équivalent de 12 dollars canadiens. Mais attention, la Suède est un pays de plus en plus dématérialisé sur le plan commercial: deux boulangeries et un café m’ont fait savoir qu’ils ne prenaient plus d’espèces, carte bancaire uniquement!

Les Samis

Question souvenirs, vous pouvez acheter les classiques: casque viking en plastique, t-shirts drôles et moins drôles, autocollants et drapeaux.

Mais si vous voulez un souvenir un peu plus sophistiqué, pourquoi ne pas acheter un bracelet traditionnel en cuir de renne brodé avec du fil d’argent? Ceux-ci sont fabriqués par les autochtones du nord du pays, les Samis, encore maladroitement appelés Lapons, terme désormais péjoratif.

Voilà donc pêle-mêle mes impressions de la Suède, mon périple allait prendre un nouveau tournant, direction l’aéroport de Stockholm pour Budapest.

Verdict

• Est-ce que j’ai aimé? Non, j’ai adoré.

• J’y retournerai? Certainement, j’ai à peine gratté la surface.

• Est-ce que je recommande? Oui sans hésiter, mais munissez-vous d’un bon pactole, ce n’est pas donné!

• En quelques mots: moderne et tendance

