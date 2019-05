Le lendemain, alors que tous les regards étaient tournés vers les Raptors, la défense torontoise a vécu un véritable calvaire. Les Jays ont encaissé 19 points, oui 19 points! Il s’agit du quatrième plus gros total de points encaissés dans l’histoire de la franchise. La rencontre s’est terminée sur le score de 19-4.

Les Blue Jays ont ensuite terminé la semaine sur une note plus positive après cette déroute. Cavan Biggio a réussi le premier coup de circuit de sa jeune carrière. Les Torontois ont gagné la partie sur le score de 10-1. Une belle revanche!

Avec un bilan de 2 victoires pour 5 défaites , cette semaine, les Jays affichent désormais un bilan général de 21 victoires et 32 défaites. Ils occupent la quatrième et avant-dernière place de la conférence Est de la Ligue Américaine. Les Orioles (16-37), les Royals (18-34) et les Tigers (19-31) sont les trois équipes de la ligue possédant un bilan inférieur.