Enfin, difficile de ne pas évoquer le nouveau match énormissime de Kawhi Leonard. Pendant trois quart temps, il a semblé s’économiser en faisant jouer parfaitement ses coéquipiers, comme en témoignent ses 9 passes décisives (record en carrière).

Quand son équipe en avait le plus besoin, il a ensuite pris les choses en main en inscrivant 15 points dans l’ultime période. Il termine avec 35 points, 7 rebonds et 9 passes décisives. Il s’agit de son onzième match à plus de 30 points dans ces séries éliminatoires.

En une saison, il totalise plus de matchs à plus de 30 points que Vince Carter (5) et DeMar DeRozan (5) qui cumulent à eux-deux 16 saisons sous les couleurs de Toronto.

Les réactions

Kawhi Leonard (ailier Raptors): «Je n’ai pas peur de ces moments. Je les apprécie. C’est pour cela que j’ai travaillé tout l’été. Je sais la quantité de travaille que j’ai fourni. Je peux donc accepter le résultat, parce que je prends du plaisir et je donne tout ce que j’ai sur le terrain.»

Kyle Lowry (meneur Raptors): «(sur Kawhi Leonard) Le match qu’il a fait ce soir… C’était vraiment bon. Il était sur le devant de la scène. A l’extérieur. C’est une superstar, une superstar.»