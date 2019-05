Kyle Lowry (meneur Raptors): «Ça (la qualification) représente tellement. Ça m’a pris tellement de temps dans ma carrière pour y arriver, 13 ans, sept ans ici. On a buté sur un gars (LeBron James) pendant si longtemps. On nous a donné l’opportunité – il est parti – et nous avons battu une très bonne équipe de Milwaukee. En ce qui me concerne, je vais vraiment savourer le moment. Mais je ne suis pas satisfait. Notre but est de gagner le titre NBA. Nous allons continuer à travailler dur et à essayer de devenir meilleurs.»

Norman Powell (arrière Raptors): «Je pense que nos fans ont été exceptionnels depuis que je suis ici, depuis le premier jour. Les vrais fans sont là, ils sont debout à Jurassic Park sous la pluie. Ils remplissent la salle tôt, ils chantent, ils nous encouragent, ils ne nous ont jamais abandonnés. Depuis le premier jour, dans cette salle, ils ont été géniaux avec toute cette organisation, avec tous ces grands joueurs qui ont joué ici. On peut le voir. On sent l’atmosphère dans la ville. Vous sentez l’engouement dans la ville. C’est vraiment spécial ce que nous avons été capables de faire, d’écrire l’histoire.»

Les chiffres du match

Meilleurs marqueurs

Toronto: Leonard 27

Milwaukee: Antetokounmpo 21

Meilleurs rebondeurs

Toronto: Leonard 17

Milwaukee: Antetokounmpo 11

Meilleurs passeurs

Toronto: Lowry 8

Milwaukee: Bledsoe 7