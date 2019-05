Les Raptors maîtrisent les Bucks et égalisent 2-2

L’effort a été vraiment collectif. En dehors de Danny Green (4 points) et Pascal Siakam (7 points, 6 passes décisives) encore embêté par les problèmes de fautes (seulement 23 minutes de temps de jeu), tout le monde a marqué 13 points ou plus.

Kyle Lowry a donné le ton avec un très bon début de match et est ensuite resté constant durant toute la partie. Il finit avec 25 points à 6/11 au tir, 5 rebonds et 6 passes.

Kawhi efficace malgré sa fatigue et sa blessure

Marc Gasol a confirmé son regain de forme après ses deux premiers match ratés en attaque. Toujours avec la même intelligence dans son placement défensif, il a été très impliqué en attaque que ce soit au scoring (17 points à 6/11 dont 3/6 à 3-points) ou à la circulation de balle avec ses 7 passes décisives.

Enfin, même diminué en raison de sa blessure à la jambe contractée lors de la rencontre précédente, Kawhi Leonard a eu un impact important en défense (7 rebonds, 4 interceptions) tout en réalisant un match propre en attaque (19 points à 6/13).

Côté Bucks, soirée frustrante pour Khris Middleton qui réalise de loin son match le plus prolifique de la série avec 30 points à 11/15 au tir, mais qui connaît la défaite malgré ses efforts. Giannis Antetokounmpo (25 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 3 contres) a lui aussi fait un bon match statistiquement, mais n’a pas reçu l’aide habituelle de ses coéquipiers en dehors de Middleton.

Les réactions

Fred VanVleet (meneur Raptors): «Tout le monde sait que j’étais en difficulté. Ce n’est pas un secret. Je ne me suis pas échappé, je ne me suis pas caché. Je sais que je dois mieux jouer, je suis redevable et ça me tiens à cœur. Mes coéquipiers sont là pour moi. Ils veulent me voir gagner. Ils veulent me voir bien jouer.»

Marc Gasol (pivot Raptors): «J’ai laissé mes frustrations offensives avoir un mauvais impact sur ma défense (lors du match 2). Ça m’a vraiment mis dans une mauvaise spirale. Mais, c’est la vie, n’est-ce pas? Vous êtes mis au sol, vous vous relevez et vous essayez de faire mieux.»

Kawhi Leonard (ailier Raptors): (sur sa blessure et la fatigue) «Je me sens bien. Je vais continuer à jouer et à me battre. Nous avons une chance d’entrer dans l’histoire. Je veux dire, il n’y a pas d’excuse à avoir. Nous jouons au basket et nous avons eu la victoire ce soir (mardi).»

Les chiffres du match

Meilleurs marqueurs

Toronto: Lowry 25

Milwaukee: Middleton 30

Meilleurs rebondeurs

Toronto: Ibaka 13

Milwaukee: Antetokounmpo 10

Meilleurs passeurs

Toronto: Gasol 7

Milwaukee: Middleton 7

32: symbole de la réussite collective des Raptors, ces derniers ont délivré 32 passes décisives sur 41 tirs marqués.