Cette semaine, les Torontois (29-49) restent sur la route en faisant le court déplacement entre Boston et New York pour aller y affronter les Yankees, leaders de leur division (49-28), de lundi à mercredi. Ils reviendront ensuite au Centre Rogers pour jouer quatre fois contre les Royals de Kansas City (27-51), de vendredi à lundi prochain. On peut espérer une série victorieuse face à cette équipe qui est l’une des rares à posséder un bilan plus mauvais que les Blue Jays.

Soccer: le Toronto FC chute lourdement

Toujours privé de nombreux joueurs majeurs tels que Chris Mavinga, Michael Bradley ou Josie Altidore, le Toronto FC n’a pas fait le poids face au quatrième de la conférence de l’Ouest, le FC Dallas. Les Texans se sont imposés sur le score net de 3-0 avec des buts signés de Badji à deux reprises (41e, 58e) et de Bressan (51e). Dallas a complètement dominé la rencontre avec 22 tirs contre seulement 6 pour les Torontois et 57% de possession de balle.

Le TFC (19 points) reste septième de la conférence de l’Est, mais pointe désormais à 12 points du leader Philadelphie avec un match de moins que ce dernier. Les hommes de Greg Vanney tenteront de mettre fin à leur série de huit matchs sans victoire, dès ce mercredi, avec la réception d’Atlanta (4e avec 26 points) au stade BMO.

Rugby à XIII: le Wolfpack caracole en tête du Betfred Championship

On quitte à présent les championnats Nord-Américains direction l’Angleterre. Le Wolfpack de Toronto, qui évolue dans le championnat de deuxième division anglaise (les explications ici), a conforté sa première place dans le Betfred Championship en disposant de Toulouse. Dauphin des Torontois et seule équipe à les avoir battus cette saison, les Français ont réalisé un gros match en terres canadiennes. Malgré sept joueurs absents pour blessure, ils ont tenu tête à la meute de loups, qui a fait la différence en toute fin de match pour se débarrasser de ce rival tenace (28-16).