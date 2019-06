Malgré un coup sûr de Guerrero Jr. et une course en troisième but du jeune torontois, les Blue Jays ne parviennent pas à ouvrir la marque, Sogard, Guriel Jr. et Grichuk sont éliminés sur des arrêts de volée.

Les Angels ouvrent la marque

Cette occasion manquée par Toronto ne l’est pas pour les Angelenos, qui inscrivent le premier point de la rencontre par Rengifo, suite à un coup sûr de La Stella. Mike Trout ajoute un coup de circuit dans la foulée et donne un avantage de 0-3 aux Angels.