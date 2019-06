Le Wolfpack de Toronto fait la différence en fin de match

Réactions

Hakim Miloudi (Wolfpack): «Déjà, félicitations au Toulouse Olympique qui nous a offert une vraie opposition, malgré tous les blessés qu’ils ont. On a su profiter des occasions en jouant devant et en ne faisant pas trop de fautes. Moins qu’eux. Je pense que c’est ce qui nous a permis de prendre l’avantage en deuxième mi-temps. Ils ont malgré tout tenu jusque dans les cinq dernières minutes, c’était un vrai bras de fer et ça fait vraiment plaisir de gagner ce genre de matchs. C’est bien pour nous, c’est le genre de matchs qu’il nous faut. On ne sous-estime personne et on sait que ce sont des matchs comme ceux-là qui nous attendent pour monter en Superleague.»

Gadwin Springer (Wolfpack, absent en raison d’une blessure au poignet): «En regardant le match, je pense qu’on avait une bonne défense et on a pu bien défendre (quand ils ont essayé de revenir en deuxième mi-temps). On avait fait un très gros travail sur la défense cette semaine, on savait que Toulouse était une grosse équipe, surtout devant. On a bien répondu dans ce secteur.»

Greg Worthington (Wolfpack): «Toulouse est une équipe forte à chaque poste. Ils n’étaient pas au complet mais ils n’ont pas lâché. Nous avons une belle rivalité avec eux, nous sommes les deux meilleures équipes depuis deux ans. Chaque fois que nous les jouons, c’est un match disputé et aujourd’hui (samedi), ce n’était pas différent.»

Sylvain Houles (entraîneur Toulouse): «Nous sommes déçus. Je nous ai trouvés dans la partie. On a eu beaucoup de déchet et on a donné trop de munitions à Toronto. On ne les a jamais mis sous pression, malgré le score. Ils étaient tout le temps devant en prenant les pénalités pour se mettre à l’abri. C’est dommage qu’on n’ait pas réussi à égaliser ou passer devant à un moment donné, car ça aurait pu être différent. Après, avec l’équipe alignée – j’ai mis des secondes lignes en centre, des piliers en seconde ligne etc… – je suis extrêmement fier de la performance des garçons.»