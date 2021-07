Souvankham Thammavongsa : des mots coups de poing ou caresses

Le nom de Souvankham Thammavongsa vous est probablement étranger. Or, cette Laotienne a remporté le Prix Giller 2020 pour son recueil de nouvelles à succès, How To Pronounce Knife, traduit maintenant par Mémoire d’encrier sous le titre Le K ne se prononce pas.

Souvankham Thammavongsa est né en 1978 dans un camp de réfugiés laotiens en Thaïlande. Elle vit maintenant à Toronto et continue d’être l’une des voix les plus puissantes de sa génération. Au sujet du K qui ne se prononce pas, le New York Times parle d’un livre incontournable.

La première nouvelle donne son titre au recueil. Comme on le sait, le k de knife est muet, mais une fillette insiste pour dire que cette lettre ne peut pas être muette car c’est la première lettre du mot. Il faut qu’elle ait un son, hurle-t-elle « comme si on lui avait enlevé quelque chose d’important ».

14 textes de Souvankham Thammavongsa

Les personnages mis en scène dans les quatorze courts textes vivent férocement. Ils glissent de brillantes remarques comme « Savoir ce que quelqu’un n’aime pas, c’est en être proche. » Ou encore « La beauté ennuyait. Être laid, c’est être particulier, mémorable, inoubliable même. »

Souvankham Thammavongsa note comment on entend souvent les gens se dire amoureux, mais ce n’est pas vraiment le cas, à son avis. Ils croient devoir l’affirmer parce que c’est la mode ou la coutume. Ça ne signifie pas qu’ils savent ce qu’être amoureux représente.