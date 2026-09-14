Sous-vêtements déterrés et comportements des riches: les Ig Nobel 2026

Qu’est-ce qui se passe quand on enterre un millier de sous-vêtements et qu’on les déterre deux mois plus tard? C’est le sujet d’une des «recherches improbables» qui s’est mérité récemment un prix Ig Nobel.

Remis chaque année — quelque semaines avant les vrais Nobel — à des recherches «qui font rire et ensuite font réfléchir», ces prix sont une initiative vieille de plus de trois décennies de la revue Annals of Improbable Research.

À l’origine vus comme une moquerie — ou une insulte — ils ont à ce point gagné en notoriété que bien des chercheurs n’hésitent plus à se pointer à la cérémonie pour recevoir leur «prix». Ils ont alors «l’honneur» de pouvoir décrire leur recherche «24/7»: en 24 secondes, puis en 7 mots.

Dans le passé, certains chercheurs en ont parlé comme d’un prix ayant donné une «impulsion» à leur carrière.