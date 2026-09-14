Sous-vêtements déterrés et comportements des riches: les Ig Nobel 2026

IgNobel, Abraham
Marc Abrahams est le rédacteur en chef des Annals of Improbable Research.
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Publié 14/09/2026 par Agence Science-Presse

Qu’est-ce qui se passe quand on enterre un millier de sous-vêtements et qu’on les déterre deux mois plus tard? C’est le sujet d’une des «recherches improbables» qui s’est mérité récemment un prix Ig Nobel.

Remis chaque année — quelque semaines avant les vrais Nobel — à des recherches «qui font rire et ensuite font réfléchir», ces prix sont une initiative vieille de plus de trois décennies de la revue Annals of Improbable Research.

À l’origine vus comme une moquerie — ou une insulte — ils ont à ce point gagné en notoriété que bien des chercheurs n’hésitent plus à se pointer à la cérémonie pour recevoir leur «prix». Ils ont alors «l’honneur» de pouvoir décrire leur recherche «24/7»: en 24 secondes, puis en 7 mots.

Dans le passé, certains chercheurs en ont parlé comme d’un prix ayant donné une «impulsion» à leur carrière.

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Parmi les autres recherches «récompensées» lors de la cérémonie tenue le 3 septembre à Zurich:

• Une expérience de physique pour concevoir l’urinoir qui provoque le moins d’éclaboussures (nous avions parlé ici, dès 2022, de ces chercheurs de l’Université de Waterloo),

• Une série d’observations sur les différentes façons par lesquelles les primates (à part nous) s’embrassent, excluant ceux qui le font pour s’échanger de la nourriture. Et ce que ça peut nous apprendre sur l’évolution de cette pratique.

• Une étude en économie remontant à 2012 qui, à partir d’expériences en laboratoire, avait conclu que les gens plus riches sont plus susceptibles de s’engager dans des comportements non éthiques, voire illégaux, que les gens plus pauvres.

• Une technique d’impression 3D permettant de tracer des lignes d’une largeur microscopique, en adaptant les trompes (ou tubes d’alimentation) des moustiques femelles, réalisée par des chercheurs en génie mécanique de l’Université McGill, à Montréal, et de l’Université Drexel, à Philadelphie.

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Quant à la recherche sur les sous-vêtements enterrés et déterrés, il s’agissait d’un travail sur la santé des sols: une façon inédite de comparer, en un millier d’endroits dans 25 pays, la vitesse de décomposition du coton… et une façon de faire participer des gens dans un millier d’endroits, puisqu’il s’agissait d’un projet de science citoyenne.

Le Ig Nobel de la paix est allé à des chercheurs en psychologie qui avaient conclu en 2023 qu’une personne accorde davantage de valeur aux amis qui sont méchants avec les gens que cette personne n’aime pas.

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