Même un Ig Nobel a un impact bénéfique sur une carrière

Ig Nobel
Déluge d'avions en papier au cours de la cérémonie de remise des prix Ig Nobel 2025 à l'Université de Boston. Photos: captures d'écran
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 23/09/2025 par Agence Science-Presse

Il était un spécialiste qui n’était connu que d’une poignée d’experts. Il est devenu un vulgarisateur accompli, un conférencier TED, et le «gars des canards». Tout ça, parce qu’il a gagné un Ig Nobel.

La 35e cérémonie annuelle de ces prix — le 18 septembre à l’Université de Boston — est une occasion de plus de rire de ces «recherches improbables», comme le dit le slogan des organisateurs, «des recherches qui font rire, puis font réfléchir».

Mais en 35 ans, l’attitude des scientifiques qui ont le douteux honneur de recevoir un tel prix a changé: ils sont désormais nombreux à s’en réjouir.

Dans un reportage paru dans la revue Nature en novembre 2024, on pouvait ainsi entendre plusieurs scientifiques heureux de pouvoir dire que ce «prix idiot» avait eu un impact bénéfique sur leur carrière.

déluge d'avions en papier
La cible du déluge d’avions en papier sur la scène des Ig Nobel 2025.

Nécrophilie homosexuelle

Ainsi, l’ornithologue néerlandais Kees Moeliker, qui avait été le premier à documenter, en 1995, un cas de canard mâle qui essayait de s’accoupler avec un canard également mâle, mais décédé — nécrophilie homosexuelle, en termes savants.

Publicité

Il s’attendait à ce que seule une poignée d’experts entendent parler de son article. Le Ig Nobel de biologie, en 2003, allait le propulser dans la célébrité. Il a ensuite publié un livre de vulgarisation en tant que «gars des canards» et a donné une conférence TED.

Mais en plus, il a vu son travail être récompensé: d’autres biologistes se sont mis à lui envoyer des récits similaires chez d’autres espèces animales et il a ainsi pu se constituer «une large compilation de cas de ce remarquable comportement animal».

Il est même devenu un membre du jury des Ig Nobel. Son cas préféré: un duo de chercheurs qui s’étaient déguisés en ours polaires pour observer les réactions des rennes de l’Arctique.

Ig Nobel
Le lauréat d’un Ig Nobel 2025 acceptant son prix.

Sommeil et fierté

Un autre exemple de scientifique dont ce prix a changé la carrière: la Britannique Minna Lyons, colauréate du Ig Nobel de psychologie en 2014 pour son travail sur le fait que les gens qui restent éveillés très tard sont, «en moyenne, plus fiers d’eux-mêmes, plus manipulateurs et plus psychopathiques».

Ce prix s’est avéré excellent, dit-elle dans Nature, pour sa «participation publique». Ils sont «inspirants» et «j’espère que cela va inspirer les jeunes générations à se diriger vers les sciences».

Publicité
Ig Nobel
Le fondateur des Ig Nobel, Marc Abrahams.

Nobel et Ig Nobel

Il existe une personne qui a à la fois remporté un Nobel et un Ig Nobel: Andre Geim, professeur de physique à l’Université de Manchester (Angleterre).

Le Nobel de physique, en 2010, dont il était le colauréat, lui avait été octroyé pour ses travaux d’extraction du graphène. Le Ig Nobel, en 2000, avait été pour l’utilisation d’un aimant pour maintenir une grenouille dans les airs. À l’époque, il avait hésité à aller chercher le prix, craignant un impact négatif sur sa carrière encore jeune.

Avec le temps, le fondateur des Ig Nobel, Marc Abrahams, en est venu à développer un solide réseau de «vrais» Nobel qui acceptent de venir remettre le prix lors de la cérémonie — une façon de rassurer les plus craintifs.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur