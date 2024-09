Centenaires douteux et plantes imitatrices: les Ig Nobel 2024

Est-ce que les cheveux des gens dans l’hémisphère Nord tournent dans la même direction que ceux de l’hémisphère Sud? Cette question tout à fait sérieuse a valu à ses auteurs le pas si sérieux Prix Ig Nobel d’anatomie. «Ig Nobel» comme dans «ignoble»…

Remis chaque année aux recherches «qui font d’abord rire, et ensuite réfléchir», les Ig Nobel se déclinaient en 10 catégories, et plusieurs des «gagnants» ont eu suffisamment d’humilité pour venir chercher en personne leur récompense. La 34e cérémonie annuelle a eu lieu récemment au Massachusetts Institute of Technology.

Parmi ceux qui se sont démarqués pour leur capacité à faire réfléchir, on note le prix dans la catégorie «démographie». Saul Justin Newman, de l’Institut d’Oxford sur le vieillissement de la population, a pondu non pas une, mais deux recherches, qui suggèrent qu’un grand nombre de «super-centenaires» — les gens de 110 ans et plus — vivent dans des régions qui ont de très mauvais registres des naissances!