Pourquoi le Nobel de médecine à un généticien de la préhistoire?

Découverte des Dénisoviens

Après le premier décodage d’un fragment du génome de Néandertalien en 1997, c’est grâce à l’équipe qu’y dirige Svante Pääbo qu’on a confirmé en 2010 qu’un petit os de doigt appartenait à une branche de l’espèce humaine jusque-là inconnue — les Dénisoviens, qui avaient vécu dans cette région d’Asie il y a 40 à 50 000 ans.

C’était la première fois qu’on confirmait l’existence d’un nouveau cousin humain, uniquement grâce à la génétique, plutôt que par la morphologie d’un squelette.

Et ce qu’on appelle désormais la paléogénétique et la paléogénomique, allaient approfondir par la suite la question des liens ancestraux entre Néandertaliens et Dénisoviens, l’énigme de leurs territoires respectifs, et les interrogations sur leurs premiers contacts avec les Homo sapiens quittant l’Afrique.

Ces dernières années, on s’est approché de nouvelles découvertes sur des branches plus anciennes encore, l’évanescent Homo erectus en tête de liste.

Des opportunités pour la médecine

Mais au-delà du fait que ces disciplines sont devenues centrales aux études sur l’évolution humaine, et qu’elles ont permis de mieux retracer les mouvements migratoires de nos cousins et de nos ancêtres dans le dernier million d’années, elles ont ouvert des portes inattendues à la médecine.