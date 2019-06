Pas si primitif l’homme de Néandertal

Mythes

Pour la première fois, une exposition regroupe et présente des fossiles que l’on a rarement l’occasion de voir, car ils ne font pas souvent l’objet d’une exposition publique. C’est donc une occasion exceptionnelle de les voir et on voudra en profiter.

Et le Musée donne cette explication qui facilite la compréhension que le visiteur peut avoir de l’homme de Néandertal. «Dans le cadre de notre nouvelle exposition spéciale Néandertal, des bénévoles positionnés à deux stations interactives amènent le public à se défaire de certains mythes inexacts et dépassés au sujet de nos cousines et de nos cousins des temps anciens.»

Disparu il y a 30 000 ans

«Grand chasseur, l’homme de Néandertal façonnait la pierre, maîtrisait le feu et enterrait ses morts. Il a peuplé l’Europe et l’Asie pendant 300 000 ans avant de disparaître mystérieusement il y a 30 000 ans.»

En 1829, un crâne d’enfant est trouvé à Engis en Belgique; en 1848 un crâne complet à Forbes Quarra (Gibraltar). C’est en août 1856 que Néandertal fait sa véritable entrée en scène.

Les ouvriers d’une carrière – dans la vallée (Thal) de Néander, à l’est de Düsseldorf, en Allemagne, découvrent des ossements et un fragment de crâne, ils les remettent à l’instituteur local, passionné d’histoire naturelle.