Les prix Nobel inadaptés à la science moderne?

Les femmes sous-représentées

Sur les neuf scientifiques nobélisés cette semaine, aucune femme. Statistiquement, ce n’est pas étonnant: entre médecine, chimie et physique, la proportion des gagnantes depuis 1901 est d’à peine 3%.

Sur les huit lauréats de l’an dernier, il y avait certes deux femmes, la Canadienne Donna Strickland (physique) et l’Américaine Frances H. Arnold (chimie). Mais aucune femme n’avait été sur la liste en 2017 et 2016, et une seule en 2015, la Chinoise Youyou Tu, en médecine.

En tout, si on ajoute les Nobel de la paix, de littérature et d’économie, ce sont 52 femmes qui ont décroché une des récompenses depuis 1901. Mais de ce nombre, 31 sont en «littérature» ou «paix», et une en économie, ce qui n’en laisse que 20 dans les trois catégories scientifiques, soit 3%.

On peut tout au plus sentir une légère progression si on n’analyse que les Nobel de médecine: une seule gagnante avant 1975, puis 5 entre 1975 et 2000, puis 6 depuis 2001.

Mais le palmarès est déprimant en physique, avec trois lauréates en 119 ans (sur 210 gagnants): Donna Strickland, de l’Université Waterloo, en 2018, Marie Goeppert Mayer en 1963 et Marie Curie en 1903.