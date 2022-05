Sommet national sur la culture: des idées pour améliorer la situation des artistes

D’après les participants, les deux dernières années ont mis en lumière des problèmes préexistants… En plus d’avoir fragilisé davantage le secteur.

«Parmi les choses fondamentales qu’à mon avis on ne peut plus ignorer, il y a vraiment la condition des artistes. On est encore aujourd’hui dans un système qui s’autofinance et qui s’autodévore aux dépens des artistes», a déploré Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada (CAC).

À l’instar des autres panélistes, il a défendu la nécessité de mettre en place des mesures pour soutenir les artistes durant leurs périodes de création, mais aussi hors de celles-ci.

Revenu de base garanti pour les artistes?

De telles mesures constituent aussi un cheval de bataille pour le sénateur indépendant néo-brunswickois René Cormier, qui était présent au Sommet. «La question du soutien au revenu est fondamentale et me touche particulièrement. J’ai envie d’y travailler très très fort.»

«Comme sénateur, toute la législation qui peut toucher une amélioration des conditions de vie des artistes m’intéresse. Je pense qu’il y a des pistes dans l’environnement. Certains parlent du revenu de base garanti. D’autres parlent de modifications à la Loi sur l’assurance-emploi. Je pense que ce sont deux avenues qu’il faut explorer davantage», ajoute René Cormier.