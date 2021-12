La «santé culturelle»: quand l’art fait du bien à l’âme

«L’art, ça nous fait du bien, ça peut nous réparer à certains moments», a lancé la conférencière. «Dans nos vies, quand il n’y a rien d’autre et qu’on a besoin d’une bouée, souvent c’est l’art qui va arriver pour nous aider.»

Émilie Perreault a voulu creuser cette piste et voir s’il était possible de démontrer que les arts et la culture sont des éléments essentiels à une bonne santé physique et mentale. C’est ainsi qu’est né son deuxième essai.

Un «esprit sain» par la culture

«C’est le pourquoi et le comment ça fonctionne. Je pense que c’est important de venir chercher des données qui viennent prouver ce qu’on ressent déjà [que l’art nous fait du bien]. Et je me suis rendu compte que beaucoup d’études sont disponibles».

Elle cite notamment un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) paru en 2019 sous le titre Quelles sont les bases factuelles sur le rôle des arts dans l’amélioration de la santé et du bien-être? Une étude exploratoire.

«On connait tous l’expression “Avoir un esprit sain dans un corps sain”… Mais comment est-ce qu’on garde un esprit sain? Comment est-ce qu’on le cultive? Je pense que c’est beaucoup à travers notre consommation de culture.»