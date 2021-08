Rentrée culturelle hybride: les diffuseurs (presque) en mode reprise

La rentrée culturelle sur fond de pandémie pas complètement éradiquée présente son lot de défis pour les diffuseurs de spectacles. Ceux-ci doivent encore faire preuve d’une flexibilité hors du commun pour assurer la sécurité des spectateurs et des artistes.

De Moncton à Whitehorse, plusieurs ont déjà profité de l’été pour présenter des spectacles extérieurs et mettre en valeur les talents locaux. D’autres recommencent bientôt.

Francopresse a fait une tournée du pays pour voir ce que préparent les diffuseurs de spectacles et les troupes de théâtre pour l’automne.

Vivement une rentrée culturelle en personne

Le public a soif d’activités culturelles en personne, estiment différents acteurs de la francophonie canadienne. Pendant la belle saison, les restrictions assouplies et les activités extérieures ont permis des rassemblements comme on en a peu vu dans les 18 derniers mois.

À Yellowknife, fin juin, on a pu souligner la Saint-Jean et le public a répondu à l’appel. Grâce à des restrictions alors assouplies, le site a accueilli jusqu’à 200 personnes à la fois et près de 350 personnes ont participé à la journée d’activités.