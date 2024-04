Singapour, laboratoire de densité urbaine

De nombreuses sociétés d’État génèrent d’importants revenus en remplissant «des mandats variés, liés à l’eau potable, à l’industrie, à la finance, aux activités portuaires, etc.»

Chaque centimètre carré est mis à profit

Alexis Riopel note comment chaque centimètre carré de l’île est mis à profit, comment cette cité-État est un véritable laboratoire de densité urbaine. Il écrit que «la myriade de tours, toutes numérotées, ressemblent à un bout de jupon communiste qui dépasse sous la robe néolibérale de Singapour».

Il y a une théorie selon laquelle la population se détache de ses lieux d’enfance et de son histoire. «Elle remet tout entre les mains de l’État. En contrepartie, ce dernier lui assure la prospérité, lui offre un meilleur logement, crée une ville toujours plus belle, plus verte.»

En raison du manque d’espace, le nombre de voitures est très contrôlé. Les droits d’immatriculation et les taxes sont très élevés. Une Toyota Corolla coûte 140 000 $, une Mercedes-Benz va chercher dans les 240 000 $.

Foires alimentaires

Les Singapouriens aiment manger à l’extérieur. Chaque jour, ils se regroupent dans des hawkers centers, sortes de foires alimentaires très populaires. «Il fait bon d’engloutir à petit prix des mets chinois, malais, indiens, italiens, américains, turcs ou japonais.»