Nouvelles places en services de garde dans quatre écoles de Viamonde

Des projets d’agrandissement des services de garde dans quatre écoles du Conseil scolaire Viamonde viennent de revoir le feu vert – et 10 millions $ – du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Les écoles élémentaires Carrefour des Jeunes à Brampton, La Source à Barrie, Mathieu-Da-Costa dans le Nord-Ouest de Toronto, et Patricia-Picknell à Oakville auront accès à ces nouveaux locaux dans un an.

Et une majoration du crédit d’impôt

«Les services de garde d’enfants sont d’une importance capitale pour les parents qui travaillent», a commenté le ministre Stephen Lecce. «Ils seront essentiels à la reprise économique de l’Ontario.»

Par ailleurs, le crédit d’impôt de l’Ontario pour l’accès aux services de garde d’enfants atteint maintenant un maximum de 1 500 $ par enfant.

Des services de garde à Viamonde

Les nouveaux locaux du centre de garde d’enfants à l’école Carrefour des Jeunes pourront accueillir 24 enfants en âge préscolaire, 15 bambins et 10 poupons. Les nouveaux locaux hébergeront également un centre pour l’enfant et la famille ON y va.