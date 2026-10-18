ServiceOntario: «Sorry, no one speaks French here»

À la recherche des services en français, c’est la titraille choisie par le Commissaire aux services en français Carl Bouchard pour sa dernière enquête rendue publique le 15 octobre. Et, le moindre que l’on puisse écrire, c’est qu’on ne les a toujours pas trouvés, surtout entre les murs de ServiceOntario.

En effet, alors que la Loi sur les services en français (LSF) souffle ses 40 bougies, ServiceOntario demeure la principale source de plaintes adressées au Commissaire des services en français, et ce durant six années consécutives.

Cette récurrence a conduit le Commissaire à ouvrir cette enquête et dénoncer les lacunes persistantes dans certains points de services concernant la prestation des services en français.

«Le problème n’est pas l’exception, le problème c’est la tendance quand elle devient la norme. C’est pour cela que j’ai lancé cette enquête», explique Carl Bouchard à l-express.ca.

12 points de services ne comptant aucun employé bilingue

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) salue cette initiative. «Ce rapport est important parce qu’il met en lumière plusieurs défis bien réels, à savoir la visibilité des services en français, l’offre active, la qualité des services, la formation du personnel, mais aussi le recrutement et la rétention d’employés bilingues», déclare le président Fabien Hébert.