Série mondiale: Yoshinobu Yamamoto et les Dodgers font la vie dure aux Jays

Les Blue Jays disputaient un deuxième match en autant de jours samedi soir. Après avoir obtenu une convaincante victoire la veille, ils affrontaient les Dodgers dans le deuxième match de la Série mondiale au Rogers Centre.

Les Dodgers ont remporté le deuxième match de la série, s’imposant 5-1 face aux Blue Jays. Yoshinobu Yamamoto a lancé un match complet de quatre coups sûrs et ne concédant qu’un seul point. Will Smith et Max Muncy ont tous deux frappé des coups de circuit dans la victoire de Los Angeles.

Du côté des Jays, seul George Springer a été en mesure de toucher le marbre.

Un duel Gausman-Yamamoto au monticule

Deux des meilleurs lanceurs de la MLB s’affrontaient dans le match numéro 2. Gausman avait profité d’une journée de repos additionnelle suite à sa participation au septième match de la série contre Seattle.

Kevin Gausman a retiré 17 frappeurs consécutifs entre la 3e et la 7e manche. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence en séries del’histoire des Blue Jays. Il a terminé sa soirée de travail avec cinq retraits au bâton.