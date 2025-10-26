Série mondiale: Yoshinobu Yamamoto et les Dodgers font la vie dure aux Jays

Los Angeles l'emporte et la série est égale 1-1

Yoshinobu Yamamoto
Le lanceur des Dodgers Yoshinobu Yamamoto a été exceptionnel au monticule. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 26/10/2025 par Cindy Caron

Les Blue Jays disputaient un deuxième match en autant de jours samedi soir. Après avoir obtenu une convaincante victoire la veille, ils affrontaient les Dodgers dans le deuxième match de la Série mondiale au Rogers Centre.

Les Dodgers ont remporté le deuxième match de la série, s’imposant 5-1 face aux Blue Jays. Yoshinobu Yamamoto a lancé un match complet de quatre coups sûrs et ne concédant qu’un seul point. Will Smith et Max Muncy ont tous deux frappé des coups de circuit dans la victoire de Los Angeles.

Du côté des Jays, seul George Springer a été en mesure de toucher le marbre.

Un duel Gausman-Yamamoto au monticule

Deux des meilleurs lanceurs de la MLB s’affrontaient dans le match numéro 2. Gausman avait profité d’une journée de repos additionnelle suite à sa participation au septième match de la série contre Seattle. 

Kevin Gausman a retiré 17 frappeurs consécutifs entre la 3e et la 7e manche. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence en séries del’histoire des Blue Jays. Il a terminé sa soirée de travail avec cinq retraits au bâton. 

Publicité
Kevin Gausman
Kevin Gausman a été retiré du match en 7e après avoir accordé deux circuits. Photo: Chris Young

Pour sa part, Yamamoto a complété les neuf manches pour son équipe et obtenu huit retraits au bâton. Il est le premier joueur a lancer un premier match complet en Série mondiale depuis Johnny Cueto en 2015. Le lanceur a été au monticule pour l’entièreté de ses deux dernières apparitions en séries. Une première depuis Curt Schilling en 2001. 

Les Dodgers sonnent la charge

Comme ce fut le cas lors du premier match, ce sont les visiteurs qui ont été les premiers à rapidement s’inscrire au pointage. Après plusieurs balles frappées loin en zone d’avertissement en vain, les Dodgers ont trouvé le moyen de marquer. 

Freddie Freeman a frappé un double et est rentré au marbre suite à un simple au champ centre de Will Smith. 

Les Jays crée l’égalité

Après un simple de George Springer, Vladimir Guerrero Jr. a frappé son 22e coup des séries en 3e manche.  Alejandro Kirk a par la suite frappé un sacrifice au champ centre permettant à Springer de courir au marbre et de créer l’égalité pour les Jays. La Rogers Centre s’enflamme pour la première fois de la soirée. 

Vladimir Guerrero Jr.
Vladimir Guerrero Jr connaît d’excellentes séries. Photo: Chris Young

Des circuits pour les visiteurs

Alors que le pointage était toujours de 1-1 en 7e manche, les Dodgers ont repris les devants. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’un joueur adverse ne frappe la longue balle. Will Smith et Max Muncy ont tour à tour frappé des circuits en solo pour chasser Kevin Gausman du match. Les visiteurs ont ajouté 2 autres points en 8e manche pour se sauver avec la victoire.  

Publicité
Will Smith
Will Smith a frappé la longue balle en 7e manche. Photo: Chris Young

Échos de vestiaire

Le gérant des Jays a déclaré que son équipe avait remonté la pente en première manche grâce à un double de George Springer immédiatement suivi d’un simple de Nathan Lukes. Par contre, l’équipe a échoué dans ce qui était un rare moment de vulnérabilité pour le lanceur Yamamoto.

« C’était probablement notre meilleure chance. Vous savez, nous avions des joueurs au premier et troisième but et aucun retrait », a déclaré Schneider.  « Après ça, les occasions se sont faites plutôt rares… »

Les deux équipes se retrouveront au Dodgers Stadium de Los Angeles lundi soir pour le troisième match de la série. Le vétéran Max Scherzer sera le lanceur partant pour les Jays.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur