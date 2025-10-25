Série mondiale: Addison Barger frappe un grand chelem et les Jays prennent les devants dans la série

Convaincante victoire de 11-4 sur les Dodgers

Barger-homeplate
Addison Barger a frappé un grand chelem pour procurer la victoire aux Jays. Photo: Chris Young
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 25/10/2025 par Cindy Caron

La Série mondiale de la MLB est de retour à Toronto pour la première fois depuis 1993. La ville reine vibre au rythme des Blue Jays et l’anticipation était à son comble avant le premier match de la série vendredi soir. Les Dodgers s’amenaient en ville bien reposés après avoir balayé les Brewers.

Les visiteurs ont pris les devants 2-0 en début de partie, mais l’offensive des Blue Jays a explosé en 6e manche.

Toronto a marqué pas moins de 9 points dans cette manche pour se forger une confortable avance et se sauver avec la victoire. Addison Barger a frappé un grand chelem dans la victoire. Gain 11-4 pour les Jays qui prennent les devants 1-0 dans la série.

Shohei Ohtani a frappé un circuit pour les Dodgers mais il était trop tard.

Ohtani-Guerreo Jr
Un duel très attendu entre Shohei Ohtani et Vladimir Guerrero Jr. Photo: Chris Young

Bo Bichette de retour au jeu

Les Jays ont annoncé quelques heures avant la rencontre que leur joueur vedette Bo Bichette serait de l’alignement pour la Série mondiale. Blessé au genou depuis le début du mois de septembre, Bichette avait raté les deux premières rondes des séries.

Publicité

Éprouvant encore quelques difficultés en raison de sa blessure, il occupait le poste de deuxième but plutôt que son rôle d’arrêt-court habituel. Une bonne nouvelle pour les Jays puisque Bichette était le meilleur frappeur de l’équipe avant de blesser.  

Bo Bichette
Bo Bichette disputait un premier match depuis le 6 septembre. Photo: Chris Young

Les Dodgers prennent les devants

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au tableau indicateur. L’ancien joueur des Jays, Teoscar Hernandez a frappé un simple permettant à Enrique Hernandez de procurer un premier point à son équipe. 

Les Dodgers ont doublé leur avance en 3e grâce à un coup sûr de Will Smith qui a fait marquer Mookie Betts. 2-0 Los Angeles. 

Les Blue Jays égalisent 

Les joueurs des Blue Jays ont finalement donné de quoi se réjouir aux 44 353 personnes présentes. Il manquait un peu d’ambiance au Rogers Centre jusque là.

Alejandro Kirk a frappé coup sur avant de voir son coéquipier Daulton Varsho frapper un coup de circuit pour le faire entrer au marbre. Circuit bon pour 2 points pour les Jays qui égalisent. 2-2.

Publicité

Sixième manche complètement folle pour les Jays

Les Blue Jays ont pris les devants pour la première fois dans le match en 6e manche sans jamais regarder en arrière. Ernie Clement a frappé un coup sûr alors que les buts étaient pleins pour faire entrer Isiah Kiner-Falefa au marbre.

Nathan Lukas s’est par la suite rendu au premier but à son tour ce qui a fait entrer Alejandro Kirk à la maison.

Andrès Gimenez a aussi cogné un simple à son tour pour permettre à Daulton Varsho de procurer un point de plus aux Jays. 

Addison Barger, le héro

Appelé au bâton en remplacement, Addison Barger s’est élancé alors que les buts étaient pleins. Il a frappé la longue balle à 413 pieds au champ droit, bon pour un grand chelem. Un troisième circuit pour Barger en séries.  Il est le premier frappeur remplaçant à frapper un circuit en Série mondiale dans l’histoire de la MLB.

Addison Barger
Addison Barger et le grand chelem de la victoire. Photo: Chris Young

Alejandro Kirk a par la suite envoyé à son tour un cadeau au fans dans le champ pour confirmer la victoire des Jays. 

Publicité

La sensation Shohei Ohtani a frappé un circuit en 7e manche pour les Dodgers mais il était trop tard. Convaincante victoire de 11-4 des Blue Jays.

Les deux équipes croiseront le fer à nouveau samedi au Rogers Centre pour le deuxième match de la série. 

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur