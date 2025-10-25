Série mondiale: Addison Barger frappe un grand chelem et les Jays prennent les devants dans la série

La Série mondiale de la MLB est de retour à Toronto pour la première fois depuis 1993. La ville reine vibre au rythme des Blue Jays et l’anticipation était à son comble avant le premier match de la série vendredi soir. Les Dodgers s’amenaient en ville bien reposés après avoir balayé les Brewers.

Les visiteurs ont pris les devants 2-0 en début de partie, mais l’offensive des Blue Jays a explosé en 6e manche.

Toronto a marqué pas moins de 9 points dans cette manche pour se forger une confortable avance et se sauver avec la victoire. Addison Barger a frappé un grand chelem dans la victoire. Gain 11-4 pour les Jays qui prennent les devants 1-0 dans la série.

Shohei Ohtani a frappé un circuit pour les Dodgers mais il était trop tard.

Bo Bichette de retour au jeu

Les Jays ont annoncé quelques heures avant la rencontre que leur joueur vedette Bo Bichette serait de l’alignement pour la Série mondiale. Blessé au genou depuis le début du mois de septembre, Bichette avait raté les deux premières rondes des séries.