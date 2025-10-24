La Série mondiale: la bataille entre les Blue Jays et les Dodgers s’amorce aujourd’hui

Pour la première fois depuis 1993, la folie de la Série mondiale s’empare de Toronto. Après avoir éliminé les Yankees et les Mariners, les Jays affrontent les Dodgers pour les plus grands honneurs. Le premier match de la série aura lieu vendredi soir au Rogers Centre.



Les Blue Jays n’ont pas atteint la finale de la MLB depuis leurs deux championnats remportés en 1992 et 1993. David contre Goliath, le Canada contre les États-Unis, Guerrero Jr. contre Ohtani. Une série qui promet!

Un adversaire de taille pour les Blue Jays

Les deux équipes ont croisé le fer à trois reprises cette saison. Les Dodgers ont remporté deux des trois rencontres disputées au mois d’août.

Qui dit Dodgers de Los Angeles dit Shohei Ohtani. Le meilleur joueur de baseball au monde risque de donner du fil à retordre à la troupe de John Schneider.

Le Japonais connaît d’excellentes séries. Lors du match 4 de la série de championnat entre les Dodgers et Brewers, Othani a frappé trois coups de circuit en plus de retirer 10 frappeurs au bâton. Il a mené Los Angeles a un balayage facile contre Milwaukee.

En 2024, il a été le premier joueur de l’histoire de la MLB à frapper 50 coups de circuit en plus de voler 50 buts dans une saison.