La Série mondiale: la bataille entre les Blue Jays et les Dodgers s’amorce aujourd’hui

Blue Jays
Les Blue Jays tentent de remporter un premier titre depuis 1993. Photo: Chris Young
Publié 24/10/2025 par Cindy Caron

Pour la première fois depuis 1993, la folie de la Série mondiale s’empare de Toronto. Après avoir éliminé les Yankees et les Mariners, les Jays affrontent les Dodgers pour les plus grands honneurs. Le premier match de la série aura lieu vendredi soir au Rogers Centre.

Les Blue Jays n’ont pas atteint la finale de la MLB depuis leurs deux championnats remportés en 1992 et 1993. David contre Goliath, le Canada contre les États-Unis, Guerrero Jr. contre Ohtani. Une série qui promet!

Un adversaire de taille pour les Blue Jays

Les deux équipes ont croisé le fer à trois reprises cette saison. Les Dodgers ont remporté deux des trois rencontres disputées au mois d’août.

Qui dit Dodgers de Los Angeles dit Shohei Ohtani. Le meilleur joueur de baseball au monde risque de donner du fil à retordre à la troupe de John Schneider.

Le Japonais connaît d’excellentes séries. Lors du match 4 de la série de championnat entre les Dodgers et Brewers, Othani a frappé trois coups de circuit en plus de retirer 10 frappeurs au bâton. Il a mené Los Angeles a un balayage facile contre Milwaukee. 

En 2024, il a été le premier joueur de l’histoire de la MLB à frapper 50 coups de circuit en plus de voler 50 buts dans une saison. 

Les meilleurs frappeurs des Blue Jays en saison régulière, George Springer (32) et Vladimir Guerrero Jr. (23), combinent un total de circuits inférieur au frappeur des Dodgers. Ohtani a frappé la longue balle à 55 reprises cette saison. 

Au monticule des Jays, seul Kevin Gausman montre de meilleures statistiques que le joueur vedette de Los Angeles.

Le support de tout un pays, stress ou motivation?

La ville de Toronto a dû attendre 32 ans avant de renouer avec la Série mondiale. Plusieurs partisans n’étaient pas nés lorsque Joe Carter a frappé le circuit de la victoire pour les Blue Jays en 1993. Depuis, Toronto est devenue la seule équipe de baseball professionnelle au Canada et peut compter sur le soutient d’une nation. 

Dans le contexte géopolitique actuel, ce duel Toronto-Los Angeles ressemble beaucoup plus à une rivalité Canada-États-Unis.

De représenter un pays, est-ce une source de stress ou une motivation additionnelle? L’Express a posé la question à quelques joueurs lors de la traditionnelle journée des médias jeudi.

« Je pense que ça ajoute de la motivation. Je ne pense pas que nous ayons trop de pression présentement. Nous avons du plaisir et nous savourons le moment », a dit le receveur Alejandro Kirk.

« Je pense que ça va être très émouvant pour le pays et pour cette ville. J’aime ça et j’aime chaque moment ici à Toronto et je sens le support à chaque soir lorsque je vais sur le terrain. J’adore ça. »

Bo Bichette, qui devrait effectuer un retour au jeu pour la série, y va dans le même sens. « Je ne pense pas que ça ajoute de la pression. C’est tout ce que nous souhaitions. C’est génial d’avoir le support de nos fans comme ça. La Série mondiale, j’en rêve et prie pour ça depuis longtemps et d’avoir cette opportunité maintenant, c’est incroyable. »

Pour George Springer, auteur du coup de circuit gagnant du match 7 contre Seattle, « c’est  formidable. Je pense qu’en tant que joueur, c’est quelque chose que nous oublions des fois honnêtement jusqu’à ce qu’on réalise qu’on a le support d’un pays au complet. C’est vraiment spécial et je sais que tout le monde dans le vestiaire l’apprécie. Nous ne le prenons pas pour acquis. »

Isiah Kiner-Falefa: « C’est vraiment spécial. Je savais que nous avions beaucoup de fans au pays mais je ne pensais pas que c’était aussi gros. J’ai vu des vidéos de gens à Calgary prendre pour nous. Je pensais que le monde de Vancouver allaient prendre pour les Mariners mais ils étaient fous pour nous. » 

« De pouvoir se rendre là pour un pays et de voir la réaction des fans était vraiment cool. Si nous pouvons nous rendre jusqu’au bout, ça sera encore mieux. C’est irréel. Je ne le réalisais pas mais maintenant je comprends et nous allons tout faire pour essayer de gagner. »  

Le Leafs et Raptors ajustent leurs horaires et des party de visionnement

Dans l’objectif de supporter les Blue Jays et de s’assurer que tout le monde puisse regarder les matchs, les Maple Leafs et les Raptors ont apporté quelques changements à leurs horaires. Les deux équipes ont devancé l’heure de leurs parties qui entraient en conflit avec celles des Jays.

Les rencontres de hockey et basketball qui auront lieu à l’Aréna Scotiabank dans les prochains jours seront également suivies de party de visionnement. Les partisans présents à l’aréna pourront regarder les duels Jays-Dodgers sur écran géant. 

La ville de Toronto a également annoncé que tous les matchs de la Série mondiale seront diffusés sur écran géant au Nathan Philip Square.

Le Rogers Centre projettera également les matchs 3 et 4 à l’étranger sur le jumbotron du Rogers Centre. 

Les deux premiers matchs de la Série mondiale auront lieu vendredi et samedi soir à 20h au Rogers Centre. Les duels 3-4-5 (si nécessaires) seront disputés du côté de Los Angeles. Les matchs 6 et 7 (si nécessaires) seront à nouveau à Toronto. 

