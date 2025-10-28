Série mondiale: les Blue Jays s’inclinent dans un match marathon de 18 manches

La Série mondiale se poursuivait lundi soir du côté de Los Angeles. Les Blue Jays et Dodgers avaient tous deux remporté une rencontre chaque ce week-end à Toronto.

C’est au vétéran de 41 ans Max Scherzer que revenait la tâche d’affronter les dangereux frappeurs des Dodgers. Du côté de LA, Tyler Glasnow était au monticule.

C’est au terme d’un match marathon de 6 heures 31 minutes que l’issue de la rencontre s’est scellée. Freddie Freeman a finalement permis à tout le monde d’aller se coucher en frappant un circuit en fin de 18e manche pour procurer la victoire aux Dodgers par la marque de 6-5.

Shohei Ohtani a frappé deux circuits et Los Angeles prend les devants 2-1 dans la série.

Du côté des Jays, seul Alejandro Kirk a frappé une longue balle.