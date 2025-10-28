Série mondiale: les Blue Jays s’inclinent dans un match marathon de 18 manches

Les Dodgers prennent les devants 2-1 dans la série

Shohei Ohtani
Shohei Ohtani a frappé 2 coups de circuit dans la victoire des Dodgers. Photo: Chris Young
Publié 28/10/2025 par Cindy Caron

La Série mondiale se poursuivait lundi soir du côté de Los Angeles. Les Blue Jays et Dodgers avaient tous deux remporté une rencontre chaque ce week-end à Toronto.

C’est au vétéran de 41 ans Max Scherzer que revenait la tâche d’affronter les dangereux frappeurs des Dodgers. Du côté de LA, Tyler Glasnow était au monticule.

C’est au terme d’un match marathon de 6 heures 31 minutes que l’issue de la rencontre s’est scellée. Freddie Freeman a finalement permis à tout le monde d’aller se coucher en frappant un circuit en fin de 18e manche pour procurer la victoire aux Dodgers par la marque de 6-5.

Shohei Ohtani a frappé deux circuits et Los Angeles prend les devants 2-1 dans la série.

Du côté des Jays, seul Alejandro Kirk a frappé une longue balle. 

Confusion chez les Blue Jays

La confusion régnait du côté des Jays en début de match.

Avec Bo Bichette au premier but, Daulton Varsho a cru avoir obtenu une quatrième balle, le permettant de se rendre automatiquement sur les sentiers. Or, l’arbitre au marbre, dans une décision lente, a déclaré la quatrième balle comme étant plutôt une prise.

Bichette avait entamé sa marche vers le deuxième but, présumant un but sur balle pour Varsho. Il a facilement été retiré par les Dodgers dans un moment de confusion entre le premier et deuxième but. 

Des circuits pour les Dodgers

Les Dodgers ont pris les devants pour une troisième rencontre consécutive. L’ancien voltigeur des Jays, Teoscar Hernandez, a frappé la longue balle en solo en deuxième manche.

Le redoutable Shohei Ohtani a à son tour cogné un circuit en troisième pour doubler l’avance de son équipe. 2-0 LA.

Capitaine Kirk à la rescousse

Les Blue Jays se sont inscrits au pointage en 4e manche. Le receveur Alejandro Kirk a frappé son cinquième circuit des séries d’après-saison pour donner l’avance à Toronto pour la première fois du match. Un circuit bon pour 3 points pour le receveur des Jays.

Une balle sacrifice d’Andres Giménez permet à Addison Barger d’en rajouter pour Toronto. 

Alejandro Kirk
Alejandro Kirk a frappé son 5e circuit des séries. Photo: Chris Young

Les gros frappeurs de Los Angeles égalisent

Un double de Shohei Ohtani en fin de 5e a permis de faire entrer Enrique Hernandez au marbre. Freddie Freeman a par la suite frappé un simple pour faire entrer Ohtani à la maison. 4-4.

Les deux équipes marquent en septième

Dans un match d’une haute intensité, les deux équipes se sont échangées des points en septième manche.

Bo Bichette a frappé un simple qui a permis à Vladimir Guerrero Jr de courir à toute vitesse du premier but jusqu’au marbre pour redonner l’avance aux Blue Jays.

Shohei Ohtani a frappé son deuxième coup circuit de la rencontre pour ramener les deux équipes à la case départ: 5-5.

Neuf manches supplémentaires requises

Il aura fallu attendre 9 manches plus tard avant de voir une équipe briser l’égalité et se sauver avec la victoire. Alors que pas moins de 19 lanceurs se sont pointés au monticule durant ce duel. Le deuxième plus long match de toute l’histoire de la Série mondiale.

Freddie Freeman a finalement permis à tout le monde d’aller se coucher en fin de 18e manche. Il a frappé le lancer de Brendon Little loin au champ de l’autre côté de la clôture. Circuit en solo pour Freeman. Victoire de 6-5 des Dodgers.

Échos de vestiaire

« Les Dodgers n’ont pas gagné la Série mondiale, ils ont remporté une partie. Nos gars vont être prêts demain », a dit le gérant des Jays John Schneider après la défaite des siens. 

Schneider a par ailleurs donné quelques informations concernant le vétéran George Springer qui a dû quitter la partie en 7e manche. « Il avait un inconfort du côté droit. Il a déjà passé un IRM, et nous allons attendre de voir le résultat et de voir comment il se sent demain. » 

Les deux équipes se retrouveront mardi soir pour le quatrième match de la série. 

