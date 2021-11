Serial killeuses, alias tueuses en série: le meurtre au féminin

Ou encore qu’une autre est atteinte d’histrionisme, un trouble de la personnalité marqué par une quête permanente d’attention. Et ce, par tous les moyens: séduction, manipulation, démonstrations émotionnelles exagérées, dramatisation ou théâtralisme.

Tortures et agressions sexuelles

Dans le cas de l’Américaine Rosemary West, on est en présence d’une des rares tueuses en série à avoir été condamnée à la fois pour tortures et agressions sexuelles ayant entraîné la mort. «Ce genre de crime étant le plus souvent commis par des hommes.»

Certains dossier nous font vomir. C’est le cas de cette mère de famille qui enferme sa fille dans un placard et la prive de boire ou manger jusqu’à ce que mort s’ensuive. «Le corps était noir et grouillait d’asticots. Dire que c’était un amas de puanteur serait un euphémisme.»

Sur une période de 14 ans, l’Américaine Marybeth Tinning a tué ses 9 enfants, tous en très bas âge. Faute de meilleure explication, on a souvent invoqué le «syndrome de mort subite du nourrisson».

Elle fut reconnue coupable d’un seul crime et a écopé de 20 ans de prison. Libérée en 2018, elle demeure sous contrôle judiciaire jusqu’à la fin de sa vie.