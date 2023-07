S’entraîner le soir peut nuire au sommeil? Ça dépend…

Une méta-analyse de l’Université Concordia parue en 2021 a regroupé 15 petites études pour vérifier si une séance d’exercice intense effectuée en soirée pouvait influencer le sommeil.

Ils ont observé que l’entraînement avant de dormir peut avoir des bienfaits, mais seulement s’il est réalisé plus de deux heures avant d’aller au lit. En-dessous de ce seuil, les participants avaient plus de difficultés à s’endormir et dormaient globalement moins longtemps.

On note toutefois que les 15 études mises bout à bout ne représentent qu’un petit nombre de participants.

Une petite étude australienne concluait quant à elle qu’en terminant l’activité 90 minutes avant de se glisser sous les draps, le corps avait le temps de réajuster sa température.

Aucune différence n’a été observée sur la durée ou les cycles du sommeil entre ceux qui avaient pratiqué une activité aérobique modérée et ceux qui n’avaient pas bougé du tout.