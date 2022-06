Sensationnelle odyssée sportive et visuelle au Québec

Peu importe la saison, il y a des sites de plein air pour vous accueillir au Québec. Avec son fleuve majestueux, ses forêts, ses montagnes, ses lacs et ses rivières, le Québec recèle d’au moins 150 lieux propices à la pratique d’activités de plein air.

Les Guides de voyage Ulysse vous les présentent dans Les 150 plus beaux sites de plein air du Québec.

Des sites québécois pour chaque saison

Ce guide superbement illustré livre les spécificités de chaque site. Il dresse une liste des activités et sports auxquels on peut s’adonner. On fournit également des conseils pour en optimiser votre découverte.

Pas moins de 30 sites sont proposés pour des activités printanières. Cela va de la Réserve mondiale de la biosphère du Lac Saint-Pierre au Parc de la Chute-Montmorency en passant par le Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, la Réserve faunique Mastigouche et la Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche en Outaouais.

Comme on peut s’y attendre, les sites sont plus nombreux en été. C’est l’embarras du choix avec plus de 50 circuits.