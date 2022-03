S’éduquer à propos des cryptomonnaies

Vous entendez de plus en plus souvent parler des cryptomonnaies, mais vous n’êtes toujours pas complètement au fait de ce qu’elles représentent? Nous avons rencontré Othalia Doe-Bruce, PDG-fondatrice d’InnovFin Consulting Inc., basé à Peterborough, pour éclairer notre lanterne.

«Les cryptomonnaies», explique-t-elle, «sont des valeurs numériques qui utilisent la faculté de partage et de maintien de données… Via la technologie blockchain pour valider le transfert et le suivi sans failles de valeurs numériques entre plusieurs personnes.»

Ces valeurs numériques sont détenues par des millions de personnes dans le monde.

C’est presque comme une sorte de «Google Form» n’appartenant pas qu’à un seul individu… Mais à plusieurs personnes qui en maintiennent les informations… Sans qu’aucune d’elles ne puisse modifier les informations une fois entrées.

«Notre dollar canadien, lui, utilise un système où ce n’est pas un groupe de personnes qui maintient les données de transfert ou de transaction. C’est le gouvernement représenté par la Banque centrale.»