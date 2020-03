Sécurité linguistique: tout faire pour changer les mentalités

Le fédéral doit aller plus loin, revendique la FJCF, et employer une «lentille francophone lors de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation de ses programmes et politiques – tous secteurs confondus».

Bref, l’objectif ici est que le fait français au Canada devienne une véritable priorité dans toutes les facettes du gouvernement, donc au sein de tous les ministères, agences et instances fédérales.

Pour mieux faire respecter la Loi sur les langues officielles, il est proposé que sa mise en œuvre soit confiée à une agence centrale du gouvernement, comme le propose notamment la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA).

La SNSL suggère également qu’Ottawa revoie le cadre législatif qui régit la Société Radio-Canada «afin de contraindre le diffuseur public d’accorder une place d’honneur à la diversité culturelle, régionale et langagière de la francophonie canadienne sur ses ondes, notamment au réseau national.»

Projet de société

La Stratégie se veut ambitieuse et dépasse même la question de la sécurité linguistique pour englober la défense et la promotion de l’ensemble des communautés francophones du pays et de leurs droits.