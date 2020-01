Politique culturelle nationale: on est rendu là

Vous proposez donc au gouvernement fédéral de prévoir des fonds pour ce projet?

Oui, il faut entamer le processus parce que c’est une conversation nationale et pas uniquement avec notre secteur. Il faut élargir ça. On est en train de mettre des jalons sur un grand projet de société.

Taxer les grandes entreprises culturelles internationales: croyez-vous que cette promesse de campagne sera honorée?

On était très content de cet engagement-là des Libéraux. On veut que l’écosystème soit rétabli et on veut que l’équité soit présente. Ça ne peut plus continuer. On ne peut plus entretenir cette iniquité. On a atteint le point de non-retour.

Quelle modernisation de la Loi sur les langues officielles souhaitez-vous?

C’est une occasion en or qu’on a de moderniser cette loi-là et on doit bien le faire. Il faut que la modernisation soit à l’image de notre ambition qui est de refléter réellement une vision renouvelée pour le Canada.

On veut que la loi fasse référence à la culture. Dans la loi actuelle, le mot culture n’y est pas ni le mot valeur ni ce genre de vocabulaire. La culture est un pilier du développement des communautés et ça doit être reconnu dans cette loi-là.